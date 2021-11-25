疫苗大戰美國為何後來居上？醫藥記者新書揭密關鍵行動

2019年12月26日出現第一起病例後，新冠肺炎(Covid-19)疫情隨即以前所未見的速度席捲全球，奪走無數寶貴生命、翻轉人們習慣的日常生活。疫苗研發也為國際競賽，各國爭搶疫苗資源、打起史上最激烈的疫苗戰爭。這場疫苗戰爭有什麼不為人知的秘辛？為了和讀者一起揭開真相，聯經出版公司12月出版新書「疫苗戰爭：全球危機下Covid-19疫苗研發揭密，一場由科學家、企業、政府官員交織而成的權力遊戲與英雄史詩」，梳理世紀瘟疫始末與疫苗研發實況。

過去，疫苗往往需要花費數年，曠日廢時加上失敗風險，使藥廠對於研發流行病疫苗興趣缺缺。但這場看不見終點的新冠疫情，讓各大藥廠不得不全力投入疫苗競賽、阻止病毒肆虐。

「疫苗戰爭」作者布蘭登（Brendan Borrell）為資深記者，曾獲美國醫療保健記者協會和環境記者協會獎項。他從2020年開始、訪談超過百名疫苗研發過程中的關鍵人物，涵蓋政界、商界和科學界，揭露莫德納、BNT、AZ、Novavax等全球疫苗競賽內幕。同時亦不放過檯面下盤根錯節的政治棋局，並一窺美國如何整合國內不同勢力與派系，傾全國之力執行「曲速行動」計畫，在最短時間內打下第一針疫苗。

書中揭露，政客們為了選舉，財團、藥商們為了股票等諸多利益，不斷產生合作與衝突。川普政府凌駕專業研究團隊，更讓情況逐漸失控，民眾也越來越恐慌，最後造成全美疫情大爆發。

但為遏止疫情保護國民，美國政府迅速啟動「曲速行動計畫」，全力加速安全有效疫苗的研發，要求第一時間生產足以供給所有美國人接種的劑量。並由政府主導組成跨領域、跨部門的團隊，負責協調、消除障礙和推行問責制。等疫苗足量後，更以宣導、免費施打、廣設站點與獎勵制度迅速完成全民普及接種。布蘭登認為，美國在危機應變與推動研發、疫苗分配、施打宣傳上，明顯優於許多國家。

●「疫苗戰爭：全球危機下Covid-19疫苗研發揭密，一場由科學家、企業、政府官員交織而成的權力遊戲與英雄史詩」25日網路書店預購，12月2日全台書店上市。