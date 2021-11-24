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蘇花改仁水、觀音隧道 榮獲交通部「金路獎」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇花改工程處今天出席交通部110年金路獎頒獎典禮。圖／蘇花改工程處提供
蘇花改工程處今天出席交通部110年金路獎頒獎典禮。圖／蘇花改工程處提供

台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）歷經3228天，已於去年1月全線通車，經公路總局推薦，角逐交通部110年金路獎傑出工程類評選，仁水隧道榮獲第1名、觀音隧道第3名佳績，深受專家、學者肯定。「東部最強施工團隊」蘇花改工程處今天出席頒獎典禮，處長李宗仁帶領團隊，上台接受公路總局長許鉦漳表揚。

仁水隧道全長2.9公里，是蘇花改工程唯一單孔雙向且可通行機慢車的隧道，其斷面開挖高度為13米、寬度17.5米，相較一般雙孔隧道斷面，增加達30%，是目前全台省道斷面最大公路隧道；全線8處避難聯絡通道，隧道襯砌、模板施工採模組化、標準化、自動化，利於施工車輛通過、提升施工效率，施工期間無重大工安事故，獲2018年勞動部金安獎佳作。

觀音隧道全長約7.9公里，透過60公尺長的鼓音橋，連結與其相鄰的谷風隧道，兩隧道合而為一成12.6公里，長度僅次於雪山隧道的12.9公里，是目前全台第2長的公路隧道。為提升隧道施工效率、強化隧道安全防災作為，工程導入隧道水霧自動設備系統，為國內先例，獲國際道路協會（IRF）2020年全球道路成就工程設計類首獎。

蘇花改2工程獲肯定，蘇花改工程處長李宗仁（左）帶領團隊，接受公路總局長許鉦漳（右）表揚。圖／蘇花改工程處提供
蘇花改2工程獲肯定，蘇花改工程處長李宗仁（左）帶領團隊，接受公路總局長許鉦漳（右）表揚。圖／蘇花改工程處提供
「台9線蘇花公路觀音隧道新建工程」榮獲金路獎傑出工程類第3名。圖／蘇花改工程處提供
「台9線蘇花公路觀音隧道新建工程」榮獲金路獎傑出工程類第3名。圖／蘇花改工程處提供
「台9線蘇花公路仁水隧道新建工程」榮獲金路獎傑出工程類第1名。圖／蘇花改工程處提供
「台9線蘇花公路仁水隧道新建工程」榮獲金路獎傑出工程類第1名。圖／蘇花改工程處提供

蘇花改

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