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菜鳥護理師抽血可怕？ 他遇「超雷醫師」親上陣 流了整桌血

聯合新聞網 / 綜合報導
抽血示意圖。圖／Ingimage
抽血示意圖。圖／Ingimage

平時至醫院、診所抽血都是由護理師執行，但若換作是醫師呢？一名網友分享高中時期，因感冒發燒跑到住家附近的診所，老醫生幫忙抽血檢驗，不料失手將血液流出，甚至桌面、地板都是一片血，讓他大呼「千萬別給醫生抽血」。

該名網友在「Dcard」發文表示，常聽到別人說抽血要給比較資深的護理師或醫檢師抽，才不會「踩雷」，不過他反而有給醫師抽血的慘痛經驗。他回憶高中時期某一天，感冒發燒到38、39度，反覆4、5天，於是被爸媽帶到家附近診所看醫生。

主治老醫生問診開處方後，為了保險起見，抽一管血送去檢驗，「醫生自己推來了一個抽血用的小推車幫我抽血，我才想到原來護理師都不在啊，難怪櫃檯是她老婆顧的」，醫生綁止血帶時，爸媽站在一旁，要孩子撇頭別看。

「過了5秒，我感覺到些許刺痛感」，針插進手臂在抽血，「又過了30秒，手有點麻麻的，應該好了吧？」，醫生卻顫抖的說再等一下，「又過了15秒，我覺得整隻手臂好像有點暖暖的」，再過10秒，他覺得手臂從暖暖的變越來越涼，「我抬頭看向站著的爸媽，他們一個表情驚恐，一個面露難色」。

當他轉頭，看見整個抽血的檯子上以及左手臂滿滿都是紅色的血，多到滴得地板上都是，「不知道是腦袋燒壞了還是怎麼樣，我覺得我的手臂整個是紅色的超酷的！」，回家路上，爸媽坐在駕駛與副駕駛座一句話都沒說，他卻想著午餐要吃什麼，「笑死難怪我現在被抽血都沒在怕的」。

不少網友也有相同經驗「有些新手打針沒一次到位，也是真的痛」、「重複扎了三次還沒找到血管，後來直接針在我手裡找血管，X有夠痛」，還有孕婦去大醫院產檢抽6-7管血「我就聽到我的血管有嘶嘶嘶的聲音，我頭轉過去一看，我的血流到整個桌子都是」，也有人提醒常常熬夜、前一天沒睡好或天氣冷，抽血打針會容易痛。

甚至有護理專科生表示，「學校只有假手臂模型能練，找血管只能在實習或臨床學經驗，可能剛好遇到沒什麼經驗的而已」、「我們的實習生需要您~您的一針成就我們的一生」、「我之前幫病人抽血自己暈掉」，發文後原PO則緩頰「其實也是有很多抽血技術好的醫生的！」

Dcard 醫師

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