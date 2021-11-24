化解醫糾就像在當偵探 42組醫護、社工、律師獲獎

疫情期間醫療現場壓力大、醫病情緒緊張，第一線衝突也時有所聞。三軍總醫院家醫科醫師王志嘉指出，在疫情期間人與人之間有所隔閡，病患進出醫院限制多，難以表達照顧需求，加上醫護人員穿著隔離衣，雙方在溝通上得更花上心力。

他說，面對疫情無奈，民眾在情緒上也有所緊繃，例如民眾在病房隔離多時想要逃脫，與醫護人員爆發口角，或是家屬要探病受阻而投訴，「即時衝突事件增加，但未必會演變成醫療糾紛個案。」改透過LINE視訊等方式，能夠舒緩病人入住院及家屬壓力。

然而身為醫學中心，在疫情期間仍面臨人力吃緊，必須同時兼顧確診個案照顧、快篩團隊及打疫苗小組等三方人力拉扯，加上面對疫情等不確定的身心壓力，仍需要建立完善的醫病關懷機制。

衛生福利部首次舉辦「醫療事故關懷服務頒獎」，共收件78件推薦，共計有20組個人獎、14組團體獎及8組公務獎，獲獎人員更包含社工師、醫師、律師、調解委員等，致力推動醫病和解，投入醫療爭議事件，降低醫病溝通落差。

王志嘉同時具有醫學及法學背景，於三總擔任醫療糾紛小組委員，與衛生局、地方及高等法院擔任調解委員，獲得個人組特優殊榮。他印象最深刻的是在疫情期間，調解會場的桌上都有隔板，會讓雙方在溝通過程有些隔閡，但最終慶幸能化解醫病雙方的衝突。

王志嘉列舉，促成和解關鍵有三點，需要明白病人的心理情緒並讓對方得到舒緩，情緒好了才來談事，第二要縮小醫病雙方對於事實認知，第三個是明白病人的內心需求，「當事者發生醫療糾紛時，往往內心混亂不明，需要當偵探幫忙抽絲剝繭，才能有可能化解干戈。」

醫事司長劉越萍表示，首次舉辦醫療事故關懷表揚，能夠讓最前線的醫護和病患在第一時間能夠得到對話、理解和人心的救治，就能大大提升醫病關係及治療品質。疫情期間，病人及家屬在能夠預期醫療受限制的狀況下，只能無奈接受，但演變成醫病糾紛，往往是在「無預警」底下發生。

同為這次獲獎的高雄醫學大學附設醫院中和院區社工師王春雅指出，每家醫院也都有建立自己的關懷模式，例如由社工師擔任病患與醫院溝通的橋樑，能夠破除對立與心結，正因為疫情加深了院內及院外的溝通，更應該要把需求跟資源整合好。