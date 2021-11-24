明年天象奇景多 「月全食掩天王星」千載難逢

台北天文館整理明年的精彩天象，包括流星雨與行星合、衝等，更預告明年11月8日將有一個千載難逢的天文奇景「月全食掩天王星」。天文館表示，已將明年各類天象，精算彙編於「2022年重要天象表」，民眾可於台北天文館網站「天象情報」下載，提早瞭解這些宇宙奇景。

天文館表示，明年11月8日將再度發生「月全食」，全食的「紅月亮」奇景持續近一個半小時，不僅如此，在全食階段還會發生千載難逢的「月掩天王星」，全食下的紅月亮將遮蔽遠方的天王星，屆時以雙筒或簡單的望遠鏡即可觀賞這極罕見的天象。

天文館表示，雖然未來10年間台灣將可見7次月全食，月掩行星也有4次，但兩者同時發生則是絕無僅有。在測算精度內，「月全食掩行星」在台灣至少自西元1600年以來均未出現過，2125年5月的「月掩木星」雖發生於月食期間，但該次為不明顯的半影月食，建議民眾可別錯過這難得的天象奇景。

另外，天文館表示，明年的流星雨盛況不減，年度三大流星雨中，1月3日極大的象限儀座流星雨及12月14日雙子座流星雨均可達到每小時120顆以上，而且觀察條件良好，8月13日的英仙座流星雨雖也在每小時百顆以上，但受月光影響，可見數量會減少。5月底另有一個名不見經傳的武仙座流星雨則可能發生「流星暴」等級的爆發，屆時將會有更精確的預報資料。

天文館表示，行星也是明年的主秀，12月8日將發生暌違兩年多的「火星衝」，又亮又紅的火星將成為冬季的星空主角。此外4、5月間還將出現多次相距極近的「行星合」，其中又以5月1日相距僅0.25度的「金星合木星」最為吸睛。