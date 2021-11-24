快訊

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

「人間芭比」BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎 YG娛樂回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年天象奇景多 「月全食掩天王星」千載難逢

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
天文館表示，明年11月8日將再度發生「月全食」，全食的「紅月亮」奇景持續近一個半小時，不僅如此，在全食階段還會發生千載難逢的「月掩天王星」。圖／天文館提供
天文館表示，明年11月8日將再度發生「月全食」，全食的「紅月亮」奇景持續近一個半小時，不僅如此，在全食階段還會發生千載難逢的「月掩天王星」。圖／天文館提供

台北天文館整理明年的精彩天象，包括流星雨與行星合、衝等，更預告明年11月8日將有一個千載難逢的天文奇景「月全食掩天王星」。天文館表示，已將明年各類天象，精算彙編於「2022年重要天象表」，民眾可於台北天文館網站「天象情報」下載，提早瞭解這些宇宙奇景。

天文館表示，明年11月8日將再度發生「月全食」，全食的「紅月亮」奇景持續近一個半小時，不僅如此，在全食階段還會發生千載難逢的「月掩天王星」，全食下的紅月亮將遮蔽遠方的天王星，屆時以雙筒或簡單的望遠鏡即可觀賞這極罕見的天象。

天文館表示，雖然未來10年間台灣將可見7次月全食，月掩行星也有4次，但兩者同時發生則是絕無僅有。在測算精度內，「月全食掩行星」在台灣至少自西元1600年以來均未出現過，2125年5月的「月掩木星」雖發生於月食期間，但該次為不明顯的半影月食，建議民眾可別錯過這難得的天象奇景。

另外，天文館表示，明年的流星雨盛況不減，年度三大流星雨中，1月3日極大的象限儀座流星雨及12月14日雙子座流星雨均可達到每小時120顆以上，而且觀察條件良好，8月13日的英仙座流星雨雖也在每小時百顆以上，但受月光影響，可見數量會減少。5月底另有一個名不見經傳的武仙座流星雨則可能發生「流星暴」等級的爆發，屆時將會有更精確的預報資料。

天文館表示，行星也是明年的主秀，12月8日將發生暌違兩年多的「火星衝」，又亮又紅的火星將成為冬季的星空主角。此外4、5月間還將出現多次相距極近的「行星合」，其中又以5月1日相距僅0.25度的「金星合木星」最為吸睛。

天文館 流星雨 月全食

延伸閱讀

影／龜山島大噴磺煙超越235米龜首高度 奇景打破17年紀錄

82年以來食分最大月偏食 周五日落登場肉眼可觀賞

睽違20年獅子座流星雨大爆發 本周末凌晨觀星好時機

看屋赫見衣櫃和隔壁房共用 奇景曝光網疑「這些東西也共用」

相關新聞

17：55地牛翻身！宜蘭最大震度3級 雙北2級

地牛翻身！氣象局表示，今下午5時55分左右，台灣東部海域發生規模5.2地震，宜蘭最大震度3級，雙北二級。

明年天象奇景多 「月全食掩天王星」千載難逢

台北天文館整理明年的精彩天象，包括流星雨與行星合、衝等，更預告明年11月8日將有一個千載難逢的天文奇景「月全食掩天王星」...

影／太魯閣號撞車差點在台南重演 還原驚險一瞬間

真的是差一點！台南鐵路地下化工程昨天發生貨車侵入軌道意外，現場人員透露，意外發生時瞭望員馬上拿著紅旗在鐵道旁揮舞，示意火...

超商新規定「網購包裹要自己貨架找」 網友為此舉優劣論戰

經歷雙11購物節，各大超商的貨架幾乎都被各類的網購包裹擠滿，然而卻有一名網友抱怨，自己某天深夜去超商領包裹，當下店裡只有他跟店員，卻被告知現場取貨要去貨架DIY找貨品，才知道新規定是要取貨者自己去貨架上找，此規定也讓原PO內心莫名燃起無名火，便想詢問網友「應該是騙人的吧？所以是真的嗎？」

天池山莊嘉明湖等六大山屋 後天起全面恢復住宿量能

林務局今天表示，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，配合中央流行疫情指揮中心循序漸進調整相關戶外活動及公共場域人流控管措施...

【道路陷阱／下】規畫只求車子順暢好開 設計缺陷讓台灣「公路殺人」

台灣每年因交通事故死亡人數逾3000人、近50萬人受傷，道路宛如修羅場，但道路長期又直又寬，在促使車流順暢的「以車為本」架構下，忽視道路設計根本性問題，處處是道路陷阱，讓肇事者與被害人，都成為政策失誤下的被害者。專家認為，路口瘦身、全面體檢易肇事路段的道路設計，降低交通風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。