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老翁罹患帕金森氏症 醫薩刀治療手抖免開顱

中央社 / 彰化24日電

李姓老翁因罹患帕金森氏症，手抖嚴重，影響社交。彰濱秀傳醫院申請人體實驗使用醫薩刀協助治療，不需開顱，也不會造成腦部感染出血，治療後手抖情形改善，老翁已可自己夾菜。

彰濱秀傳醫院發出新聞稿指出，69歲李姓老翁罹患帕金森氏症己有10年，常因手抖嚴重，影響社交，雖有使用藥物控制病情，但還是每況愈下。

彰濱秀傳醫院醫薩刀中心主任張維傑指出，帕金森氏症是一種神經退化性疾病，目前成因不清楚，現在沒有可以根治的藥物或手術，而典型的帕金森氏病表現為手部發抖、四肢僵直和行動緩慢。

彰濱秀傳紀念醫院神經內科主治醫師吳佩翰則說，帕金森氏症患者初期都是使用藥物治療，不過在發病10年後，光靠藥物會越來越難減輕症狀，往往需要增加藥物量去控制，1天甚至可能需要服用5到6次藥物，這個時候，醫師就會開始評估及建議病人接受手術治療。

吳佩翰指出，傳統的帕金森氏症手術為深層腦部刺激術，手術效果很好，但是手術需要開顱，風險不小，有時候還會併發感染或腦出血，最近10年則是發展出新技術，叫做核磁導航聚焦式超音波治療，醫院命名為「醫薩刀」，在治療顫抖症有不錯效果。

張維傑說，醫薩刀跟深層腦部刺激術不同，不需要開顱，屬於無切口手術，不會造成腦部感染或出血，病人甚至可以在術後1天就出院，不像傳統手術需要長時間住院觀察，也可以減少中重度帕金森患者藥物約40%的使用量，有效改善手腳緩慢、僵硬及顫抖，醫院申請人體實驗協助老翁用醫薩刀治療，老翁手抖情形改善，不僅可以自己夾菜，也可以出外運動，享受退休生活。

手術 帕金森氏症

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