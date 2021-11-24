天池山莊嘉明湖等六大山屋 後天起全面恢復住宿量能

台灣每年因交通事故死亡人數逾3000人、近50萬人受傷，道路宛如修羅場，但道路長期又直又寬，在促使車流順暢的「以車為本」架構下，忽視道路設計根本性問題，處處是道路陷阱，讓肇事者與被害人，都成為政策失誤下的被害者。專家認為，路口瘦身、全面體檢易肇事路段的道路設計，降低交通風險。

2021-11-24 16:39