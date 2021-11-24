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超商新規定「網購包裹要自己貨架找」 網友為此舉優劣論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
經歷雙11購物節，各大超商的貨架幾乎都被各類的網購包裹擠滿。 圖／ingimage
經歷雙11購物節，各大超商的貨架幾乎都被各類的網購包裹擠滿。 圖／ingimage

經歷雙11購物節，各大超商的貨架幾乎都被各類的網購包裹擠滿，然而卻有一名網友抱怨，自己某天深夜去超商領包裹，當下店裡只有他跟店員，卻被告知現場取貨要去貨架DIY找貨品，才知道新規定是要取貨者自己去貨架上找，此規定也讓原PO內心莫名燃起無名火，便想詢問網友「應該是騙人的吧？所以是真的嗎？」

原PO在PTT上以「7-11蝦皮取貨要自己找？」為題分享，今（24）日凌晨去超商領網購包裹，但卻被店員告知現在蝦皮的貨要自己找。他也補充，當下現場明明沒有其他客人，只好一頭霧水走去貨物架，然而順利找到包裹後，原PO走到櫃檯仍忍不住詢問「你們這間是加盟還是直營？」店員回應加盟後，又主動解釋一次「現在小七拿貨都要自己找。」

此文一出，便有許多網友紛紛表示，現在DIY找包裹已是常態，「有開放櫃都自己找了啊，有時候店員不忙可能會幫找而已」、「有開放櫃就要自己找，選門市的時候會提醒」、「我家樓下是要付款的包裹自己拿，看證件免付款的店員拿，覺得自己找貨比較好+1，不然店員都要一直進出櫃台跟架子」、「店員真可憐，都跟你說明了，還一副要客訴的樣子」、「萊爾富好像也有自己找」。

覺得此規定好的網友表示，「店員找這麼慢，我寧願自己找還比較快」、「自己拿還好吧，還比較快」、「自己找不錯啊！不然一堆人在等店員找」；但也有網友覺得有疑慮，這樣的新規定可能會衍生出偷竊或損壞他人包裹的亂象，「好奇開放自己找，東西被偷或摔壞，誰要負責？」、「不過已經有竊取貨品的案件了」、「自找很好，可是有的店要求要先排隊報電話，讓他確定知道有貨才能去找，找到後再排一次隊結帳就很麻煩」。

超商 網購 DIY PTT

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