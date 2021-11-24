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下周二冷氣團報到 心血管患者當心

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
28、29日溫度將回升，東北風減弱轉偏東風，是未來7天中最溫暖的時候。圖／聯合報系資料照
28、29日溫度將回升，東北風減弱轉偏東風，是未來7天中最溫暖的時候。圖／聯合報系資料照

下周會更冷嗎？中央氣象局表示，30日將會有一波鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，氣溫將急遽下降，溫度也會比本周最低溫還要低，下探12度，氣象達人彭啟明提醒有心血管疾病患者，要多加留意。不過氣象專家吳德榮認為相關數據仍在變動中，是否會大冷，仍持續觀察。

25日起濕冷有雨

中央氣象局氣象預報員林定宜指出，24日仍然維持東北風的環境，但冷空氣開始減弱，氣溫逐日回升，除了迎風面雲量較多，有零星短暫陣雨以外，其餘各地都是多雲到晴的穩定天氣。不過到了25日南方雲系增強，將帶來一波雨勢，北部、東北部、中部及東海岸都會降雨，一連下兩天，到27日，雨勢將減少。

不過26日因東北季風影響，全台各地沿海及空曠地區容易有強陣風出現，大台北、東半部為陰有陣雨，新竹、苗栗以南則是多雲到晴，而這波東北季風並沒有帶來顯著的冷空氣，因此氣溫略降2度，降幅不大。

超級冷氣團

預報員林定宜指出，30日將有鋒面通過，同時大陸新一波更強冷氣團南下，剛開始夾帶著水氣，氣溫明顯大幅下降，溫度會比本周低溫更低，屆時台灣東北、北部及中部山區都會有雨，民眾出門多加小心。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，28、29日溫度再回升，東北風減弱轉偏東風，是未來7天中最溫暖的時候。30日會再有一波較強的冷空氣南下，溫度將明顯下降，加上水氣多濕冷，有心血管疾病患者要特別注意。到了31日溫度更低，彭啟明表示，主要是因為水氣減少，輻射冷卻再加上冷空氣的影響，使得天氣更冷。

不過氣象專家吳德榮對此波冷氣團有不同見解，他指出30日起一波南下的冷空氣，目前模擬的強度與23日的頗為相近，但這是8天之後的模擬，理論上有比較大的「不確定性」，且各國模式(歐洲ECMWF、美國GFS等)模擬不一致、並還在持續調整中，所以暫不下定論，應繼續觀察幾天。【更多精采內容，詳見

冷氣團 彭啟明 患者

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