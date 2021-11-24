影／師徒聯手將腳趾移植成手指 斷指男重拾手部功能

46歲鄭先生一年多前在一場工安意外，右掌第2至第5隻指被天車軋斷，右臂橈尺骨也骨折，只剩拇指的右掌連拿筆寫字都是奢想，靠左手輔助，一切得從零開始學起，導致他人生一度絕望，所幸今年9月間在醫師建議下接受顯微手術，他取自體腳趾移植到右掌當食指，術後才兩個月已能捏起筆寫字或拿湯匙，人生重拾色彩。

鄭先生是由博田國際醫院骨科醫師呂俊寬與有「接指大王」稱譽的恩師林高田一起執刀，師徒二人一起為他進行手、腳顯微分割移植手術，約經6至8小時後，呂俊寬按壓一下接成食指的腳趾有「回血」現象，表示血管已經接通，他形容那一瞬間感動莫名。

呂俊寬醫師本身就是斷指病患，他說，年少時白目，被柞甘蔗的機器軋斷食指第一截，是醫師替他接上皮瓣才保住斷指，不然截斷部位可能更多，後來他從醫，常會對病患秀出自己的斷指，鼓勵他們帶著信心接受手術。呂俊寬與恩師林高田都曾赴美國梅約醫學中心骨科研究，兩人資歷相隔30年，這次替鄭先生移腳趾到右掌，是繼3年前的合作，再次合體執刀。

國內醫界約40年前即能將腳趾移植到手部，但這類案例並不多，屬地區級的高雄博田醫院，已具備和醫學中心同樣的移植技術。呂俊寬表示，患者接合的神經長得更完全後，手部功能至少可回復到8成。

鄭先生今天現身說法，當場以僅剩的兩隻手指捏起筆來寫上自己的姓名，他說，斷掌後一度萬念俱灰，回到工作崗位僅靠殘存的拇指操作機器，十分吃力，要訓練左手又得從頭開始。尤其斷掌後要如廁，單指根本無法拉開褲子拉鍊，十分痛苦，現在接了腳趾回復手部部分功能，已經相當感恩。

林高田教授表示，這類腳趾移植術發展已相當純熟，若是異體移植，易有排斥等副作用，目前全世界僅100多例，仍屬實驗階段。基本上自體移植就沒有排斥的問題，但可能會有感染，血管阻塞或肌腱沾黏等副作用，端視病患體質及醫師的技術而定。