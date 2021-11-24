冷氣團來襲吹紅楓葉 大雪山賞楓季開跑
今年農曆節氣小雪，恰好伴隨冷氣團來襲，山區日夜溫差大，大雪山國家森林遊樂區內賞楓季正式開始！多彩繽紛的黃、橙、紅、綠色為大雪山增添不同色彩，東勢林管處指出，目前大雪山楓葉變色情況達4成，賞楓期自11月下旬起至12月，歡迎遊客規劃大雪山賞楓行，千萬別錯過季節限定的浪漫楓景。
大雪山國家森林遊樂區位於台中市和平區，從東勢出發約1小時的車程，沿路片片紅、黃葉映著翠綠的森林，是帶您走入楓紅秘境的小記號，35公里收費站、43公里遊客中心及49公里小雪山區域、鳶嘴稍來山國家步道及林道沿線都是賞楓的重點區域。
東勢林區管理處指出，大雪山的楓樹以台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等為主，分批慢慢轉為黃、橙、紅色，依照時序更迭，多種色彩輪替、交織成豐富的層次，抬頭可見楓樹的多彩繽紛，低頭可見落葉積累的浪漫紅毯。
此外，現在正是大雪山雲海季節，飄散在山巒間的雲海映襯嫣紅的楓葉，詩情畫意的浪漫美景，等您親自蒞臨體驗。
欲了解大雪山國家森林遊樂區相關資訊，請上林務局「台灣山林悠遊網」：recreation.forest.gov.tw、大雪山FB粉絲專頁www.facebook.com/Dasyueshan，或電洽大雪山遊客服務中心(04)25877901。
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