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糖尿病併發症視力僅0.1 為恭醫院視訊遠距會診幫助控制

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」、「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」串聯，提供苗栗縣南庄鄉劉姓女子受到醫療團隊不間斷的照護。圖／為恭醫院提供
「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」、「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」串聯，提供苗栗縣南庄鄉劉姓女子受到醫療團隊不間斷的照護。圖／為恭醫院提供

苗栗縣南庄鄉64歲的劉姓婦人糖尿病併發視網膜病變，視力僅0.1，啟動「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」，藉由5G智慧科技進行眼底鏡視訊遠距會診，衛生所轉診到為恭醫院接受檢查及治療，眼睛病變獲得控制。

劉姓婦人罹患糖尿病7年多，未曾接受過眼底鏡篩檢，南庄鄉衛生所醫師朱慶祥藉由5G智慧科技進行眼底鏡視訊遠距會診，並開立轉診單讓她至為恭接受檢查及治療，視網膜病變獲得控制，轉診治療期間，朱慶祥透過為恭醫院開發MPC系統，清楚查詢到病人的療程，完成後為恭也將劉女轉回南庄衛生所持續追蹤。

為恭醫院院長陳振文表示，苗栗縣南庄鄉是偏鄉醫療資源缺乏地區，仰賴衛生所及基層診所就醫，但對於較複雜血糖控制，或需更精密儀器檢測的眼底，如糖尿病併發白內障、黃斑部病變、視網膜病變等，通常需尋求醫院專科醫師共同會診，舟車勞頓可能導致放棄就醫意願。

劉女個案串聯衛生福利部健保署北區業務組「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」，及苗栗縣政府、國家衛生研究院、遠傳電信、為恭及南庄鄉衛生所「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」，讓她在衛生所進行眼壓、裂隙燈、眼底鏡的檢查，再透過5G遠距會診，由為恭新陳代謝科及眼科醫師，即時提供專業的判讀及諮詢，再轉診至為恭，病人能夠受到醫療團隊不間斷的照護，避免錯過治療的黃金時間。

衛生所 南庄 遠距

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