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老翁雙手抖不停 彰濱秀傳無切口手術後終於可夾菜入口

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
69歲住彰化市的李姓老翁罹患帕金森氏症已十年，與妻熱衷國標，維持活動力。記者林敬家／攝影
69歲住彰化市的李姓老翁罹患帕金森氏症已十年，與妻熱衷國標，維持活動力。記者林敬家／攝影

彰化市69歲李姓老翁罹患帕金森氏症已十年，因手抖問題，嚴重影響社交生活，吃飯夾菜還沒到口中只剩一半，彰濱秀傳醫院是全國最早引進核磁導航聚焦式超音波治療，且命名為「醫薩刀」，是不需要開顱的「無切口手術」，減少併發症發生，李姓老翁左手治療後維持良好，恢復生活品質。

李姓老翁已退休，但長期受雙手顫抖所苦，他指出，外人異樣眼光讓他很困擾，做什麼事都不方便，吃個飯兩手端碗還是抖個不停，目前左手治療後已能正常動作，2年多來都維持穩定，右手也將安排治療，靠著跳國標維持活動力。

彰濱秀傳神經外科主任張維傑說，傳統的帕金森氏症手術手術屬於開顱的大手術，風險不小，「醫薩刀」不需要開顱，不會造成腦部感染或出血，病人甚至可以在術後一天就出院。

「醫薩刀」在國外治療10年以上，儀器定位精準，提供藥物控制不好的患者提供另一項選擇，彰濱秀傳醫院引進醫薩刀這5年，已治癒了100多例原發性震顫的病人，今年也將取得了我國FDA核可來治療帕金森氏症。

根據健保資料庫60歲上有1%的人罹患帕金森氏病，全台約有5萬人，彰濱秀傳神經內科醫師吳佩翰指出，初期的帕金森氏症患者，都是使用藥物治療，但一般在發病10年之後，光靠藥物會越來越難減輕症狀，往往需要一開始治療時的3到5倍量的藥物去控制，一天甚至可能需要服用5到6次藥物，通常這時候神經內科醫師就會開始評估及建議病人接受手術治療。

彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼說，帕金森氏症是一種神經退化性疾病，震顫、四肢僵直和行動緩慢是典型表現，由於目前成因不清楚，所以現在並無可以根治的藥物或手術，只能靠運動、正常飲食與生活習慣延緩發生。

彰濱秀傳神經外科主任張維傑（左）、彰濱秀傳神經內科醫師吳佩翰（右一）與彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼（右二）一起發表帕金森氏症無切口手術治療結果。記者林敬家／攝影
彰濱秀傳神經外科主任張維傑（左）、彰濱秀傳神經內科醫師吳佩翰（右一）與彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼（右二）一起發表帕金森氏症無切口手術治療結果。記者林敬家／攝影
69歲李姓老翁（左二）罹患帕金森氏症治療後雙手顫抖改善。記者林敬家／攝影
69歲李姓老翁（左二）罹患帕金森氏症治療後雙手顫抖改善。記者林敬家／攝影
69歲住彰化市的李姓老翁罹患帕金森氏症已十年，因手抖問題，夾菜也有障礙。記者林敬家／攝影
69歲住彰化市的李姓老翁罹患帕金森氏症已十年，因手抖問題，夾菜也有障礙。記者林敬家／攝影

手術 帕金森氏症

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