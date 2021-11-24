老翁雙手抖不停 彰濱秀傳無切口手術後終於可夾菜入口

彰化市69歲李姓老翁罹患帕金森氏症已十年，因手抖問題，嚴重影響社交生活，吃飯夾菜還沒到口中只剩一半，彰濱秀傳醫院是全國最早引進核磁導航聚焦式超音波治療，且命名為「醫薩刀」，是不需要開顱的「無切口手術」，減少併發症發生，李姓老翁左手治療後維持良好，恢復生活品質。

李姓老翁已退休，但長期受雙手顫抖所苦，他指出，外人異樣眼光讓他很困擾，做什麼事都不方便，吃個飯兩手端碗還是抖個不停，目前左手治療後已能正常動作，2年多來都維持穩定，右手也將安排治療，靠著跳國標維持活動力。

彰濱秀傳神經外科主任張維傑說，傳統的帕金森氏症手術手術屬於開顱的大手術，風險不小，「醫薩刀」不需要開顱，不會造成腦部感染或出血，病人甚至可以在術後一天就出院。

「醫薩刀」在國外治療10年以上，儀器定位精準，提供藥物控制不好的患者提供另一項選擇，彰濱秀傳醫院引進醫薩刀這5年，已治癒了100多例原發性震顫的病人，今年也將取得了我國FDA核可來治療帕金森氏症。

根據健保資料庫60歲上有1%的人罹患帕金森氏病，全台約有5萬人，彰濱秀傳神經內科醫師吳佩翰指出，初期的帕金森氏症患者，都是使用藥物治療，但一般在發病10年之後，光靠藥物會越來越難減輕症狀，往往需要一開始治療時的3到5倍量的藥物去控制，一天甚至可能需要服用5到6次藥物，通常這時候神經內科醫師就會開始評估及建議病人接受手術治療。