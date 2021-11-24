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影／太魯閣號撞車差點在台南重演 還原驚險一瞬間

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南鐵路地下化工程實踐平交道附近昨天發生貨車侵入軌道的意外，現場地上還留有貨車壓壞的路面。記者修瑞瑩／攝影
台南鐵路地下化工程實踐平交道附近昨天發生貨車侵入軌道的意外，現場地上還留有貨車壓壞的路面。記者修瑞瑩／攝影

真的是差一點！台南鐵路地下化工程昨天發生貨車侵入軌道意外，現場人員透露，意外發生時瞭望員馬上拿著紅旗在鐵道旁揮舞，示意火車司機停車，而且剛好是一班區間車剛從大橋站起步的區閬車，車速很慢，能夠及時煞停，萬一是一輛快車，後果不堪設想。

台鐵鐵道局依照契約今天馬上開給承包的廠商12萬元罰單，而對於這一名機警的鄭姓瞭望員，包商則頒給6000元紅包獎勵。

立法院上午在質詢交通部時，爆出這起意外；台鐵鐵道局表示，昨天上午11時，台南北區實踐平交道北側，發生貨車入侵軌道的意外，還好現場負責工地安全的瞭望員機警，沒有發生意外。

台鐵太魯閣號今年四月在花蓮才剛發生火車撞上侵入軌道貨車，造成49人死亡的重大事故。

鐵道局表示，台南市意外現場正在進行地盤改良工程，因此現場只有用紅色三角旗做圍籬，沒有一般的鐵板隔柵。

現場人員表示，事故發生時，一輛貨車正要倒車進場，因為現場是斜坡、加上貨車的油壓失靈，往外滑向軌道，侵入列車的行駛範圍，當時情況很緊急，貨車上面雖然有司機，但是沒有辦法把車子駛離，這名鄭姓瞭望員見狀也來不及通知相關單位，馬上拿起手上的紅旗，衝向鐵道旁邊，向即將經過的區間車揮舞示警。

而這輛火車是剛從大橋站起步的區間電聯車，速度並不快，再看到紅旗後，馬上煞停，距離火車只有幾十公尺的地方停住。

相關人員透露，因情況緊急，也來不及透過台鐵調度，通知司機停車，只能用揮舞紅旗的方式，但如果行經的是自強號等快速的列車，因為大橋站並不停靠，速度可能相當快，即使看到紅旗也不一定能夠即時停下來，相當驚險。

鄭姓瞭望員平時工作認真負責，提到事故當時，他表示當時自己也嚇了一跳，因為火車已經快過來，馬上快步揮舞旗幟，根本也沒想到那麼多，還好車子有停下來。

事發後現場立刻處理，利用怪手將火車拖離軌道，前後區間車只停留了3分鐘。

台鐵承包商今天頒發6000元獎金給鄭姓瞭望員（左）。記者修瑞瑩／攝影
台鐵承包商今天頒發6000元獎金給鄭姓瞭望員（左）。記者修瑞瑩／攝影
台鐵台南地下化工程昨天差點重演太魯閣事件，還好鄭姓瞭望員在現場揮舞紅旗，讓火車停下來。記者修瑞瑩／攝影
台鐵台南地下化工程昨天差點重演太魯閣事件，還好鄭姓瞭望員在現場揮舞紅旗，讓火車停下來。記者修瑞瑩／攝影

鐵道 台鐵

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