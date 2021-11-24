疫情趨緩 扶輪社辦偏鄉乳癌篩檢 為婦女健康把關

彰化縣二林扶輪社、員林南區扶輪社與彰化秀傳醫院合作，今天在二林鎮立圖書館前廣場舉辦「偏鄉乳癌篩檢公益活動」，二林扶輪社長李秋麗說，防疫期間不少民眾不想進醫療院所，趁疫情已緩和，扶輪社友把愛與關懷帶進社區，提供免費篩檢服務，也提醒女性朋友定期接受醫師檢查的重要性，一起為健康把關。

根據國民健康署調查報告，每年乳房X光攝影檢查的篩檢量約86萬人，就可發現4千多名乳癌個案，但是受到疫情影響，民眾就醫意願降低，截止今年8月底，乳癌篩檢量約50萬人次，相較去年同期篩檢數量減少約17.4%，乳癌是台灣女性的頭號敵人，唯有透過定期乳癌篩檢，才能發現早期乳癌，經過適當的治療 ，5 年存活率第零期將近98%。