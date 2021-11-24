醫療爭議沒有壞人只有苦主 熱血醫師律師助調解

律師黃鈺瑛從醫病訴訟走向溝通調解，20年來幫助醫病爭取雙贏；開業婦產科醫師張甫軒熱血協助多達300件醫療爭議調解，曾遇恐嚇也不退縮，他們都獲得衛福部表揚肯定。

衛生福利部醫事司首度舉辦「醫療事故關懷服務績優表揚」，今天舉行頒獎典禮。今年共受理78件推薦，經評選最終表揚個人組20名，機構團體組14名與公務組8名。

獲得個人組特優表揚包含律師黃鈺瑛、新北市醫師公會副理事長張甫軒，與三軍總醫院家庭醫學科教學型主治醫師王志嘉。

「醫病之間沒有真正的壞人，只有苦主。」身為醫療法律專家的黃鈺瑛告訴中央社記者，從事醫療爭議協調20年來，她認為，醫療爭議涉及親人死亡或重傷，訴訟過程比一般法律訴訟更煎熬。

黃鈺瑛回憶，最早她代理病家處理婦產科醫療糾紛訴訟，原本一家歡天喜地期待小生命誕生，未料最後卻是一屍2命，她光是聽病家陳述過程就很心酸。

之後黃鈺瑛代理醫方，也了解到醫師已盡最大努力，卻蒙受悲痛的家屬誤解，且訴訟過程攻防對立，醫師無法訴說心情，還可能要責怪病人疏失。

她也曾聽醫師訴說，即便最後贏了訴訟，但內心卻不快樂，因醫師最想知道問題為何發生、原本溝通良好病家為何突然會提告，卻始終無法得到解答。

黃鈺瑛認為，醫病不一定要對簿公堂，在爭議事件發生當下，透過制度介入給予病家關懷、醫療端充分說明，有時溝通協調會議上會出現叫囂哭罵，但情緒宣洩後反而可以更理性傾聽，最終不一定走向訴訟提告。

而張甫軒今天因身體不適未到場，由兒子張宸翔代為領獎。張宸翔說，父親就像是鄰里間熱心的阿伯，過去10年來常以自身經驗協助醫療爭議調解，耐心解說，通常能取得病家諒解，已協助處理過多達300件爭議事件。

張甫軒曾為了調解一件白內障手術後視力減損的醫療爭議，花了3個月溝通調解，最終促成和解；還曾調解產婦死亡過程中遭家屬恐嚇，但最後多方耐心溝通下，也調解成功。

醫事司副司長劉玉菁說，衛福部今年初已公告預告「醫療事故預防及爭議處理法」草案，強調醫病事故爭議發生後，應先行關懷調解，非直接提告，目前正由行政院審議中，之後再送立法院，盼能進一步改善醫病關係。