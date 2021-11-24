快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

醫療爭議沒有壞人只有苦主 熱血醫師律師助調解

中央社 / 台北24日電

律師黃鈺瑛從醫病訴訟走向溝通調解，20年來幫助醫病爭取雙贏；開業婦產科醫師張甫軒熱血協助多達300件醫療爭議調解，曾遇恐嚇也不退縮，他們都獲得衛福部表揚肯定。

衛生福利部醫事司首度舉辦「醫療事故關懷服務績優表揚」，今天舉行頒獎典禮。今年共受理78件推薦，經評選最終表揚個人組20名，機構團體組14名與公務組8名。

獲得個人組特優表揚包含律師黃鈺瑛、新北市醫師公會副理事長張甫軒，與三軍總醫院家庭醫學科教學型主治醫師王志嘉。

「醫病之間沒有真正的壞人，只有苦主。」身為醫療法律專家的黃鈺瑛告訴中央社記者，從事醫療爭議協調20年來，她認為，醫療爭議涉及親人死亡或重傷，訴訟過程比一般法律訴訟更煎熬。

黃鈺瑛回憶，最早她代理病家處理婦產科醫療糾紛訴訟，原本一家歡天喜地期待小生命誕生，未料最後卻是一屍2命，她光是聽病家陳述過程就很心酸。

之後黃鈺瑛代理醫方，也了解到醫師已盡最大努力，卻蒙受悲痛的家屬誤解，且訴訟過程攻防對立，醫師無法訴說心情，還可能要責怪病人疏失。

她也曾聽醫師訴說，即便最後贏了訴訟，但內心卻不快樂，因醫師最想知道問題為何發生、原本溝通良好病家為何突然會提告，卻始終無法得到解答。

黃鈺瑛認為，醫病不一定要對簿公堂，在爭議事件發生當下，透過制度介入給予病家關懷、醫療端充分說明，有時溝通協調會議上會出現叫囂哭罵，但情緒宣洩後反而可以更理性傾聽，最終不一定走向訴訟提告。

而張甫軒今天因身體不適未到場，由兒子張宸翔代為領獎。張宸翔說，父親就像是鄰里間熱心的阿伯，過去10年來常以自身經驗協助醫療爭議調解，耐心解說，通常能取得病家諒解，已協助處理過多達300件爭議事件。

張甫軒曾為了調解一件白內障手術後視力減損的醫療爭議，花了3個月溝通調解，最終促成和解；還曾調解產婦死亡過程中遭家屬恐嚇，但最後多方耐心溝通下，也調解成功。

醫事司副司長劉玉菁說，衛福部今年初已公告預告「醫療事故預防及爭議處理法」草案，強調醫病事故爭議發生後，應先行關懷調解，非直接提告，目前正由行政院審議中，之後再送立法院，盼能進一步改善醫病關係。

醫師

延伸閱讀

你還再滑手機！這張「視力檢查表」看完就哭了

LAVA｜Xtrail 墾丁越野嘉年華 寫下越野賽事新里程碑

基隆市代表團員出列 征戰明年全國音樂、鄉土歌謠比賽

傳承原民傳統射箭技藝 茂林區公所辦全國性邀請賽

相關新聞

影／太魯閣號撞車差點在台南重演 還原驚險一瞬間

真的是差一點！台南鐵路地下化工程昨天發生貨車侵入軌道意外，現場人員透露，意外發生時瞭望員馬上拿著紅旗在鐵道旁揮舞，示意火...

百元小火鍋怎麼吃才對？營養師曝3種地雷湯頭「肥到亮紅燈」

天氣轉涼不少民眾會想吃小火鍋，但要注意份量不多仍可能熱量超標。營養師高敏敏在臉書上分享百元小火鍋選擇攻略，避開油脂量偏高的口味「多蔬食、少加工」，才不會「暖在心裡、胖在身上」。

誤信老輩抽菸可治鼻塞 菸齡30年婦人肺阻塞演成肺腺癌

高雄一名63歲林高女士菸齡30年，抽菸到嚴重肺阻塞並出現癌病變，所幸到醫院求治後情況好轉，現在每天爬5樓回住家都臉不紅...

店家售價比iHerb網購價貴5倍 網友哀傷：台灣人被當盤子

近日公告暫停台灣市場營運的iHerb知名保健食品平台，有台灣網友發現iHerb上的保健食品網購價是日前在台灣店家上架的五分之一！讓已無法透過該平台網購的台灣消費者，大呼被當盤子，也質疑為何國外保健食品會課到400%關稅的價格。

影／師徒聯手將腳趾移植成手指 斷指男重拾手部功能

46歲鄭先生一年多前在一場工安意外，右掌第2至第5隻指被天車軋斷，右臂橈尺骨也骨折，只剩拇指的右掌連拿筆寫字都是奢想，靠...

老翁雙手抖不停 彰濱秀傳無切口手術後終於可夾菜入口

彰化市69歲李姓老翁罹患帕金森氏症已十年，因手抖問題，嚴重影響社交生活，吃飯夾菜還沒到口中只剩一半，彰濱秀傳醫院是全國最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。