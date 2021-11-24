B肝帶原拖一年未篩竟是癌末！她樂觀抗癌逆轉人生

蔡姓拼布女老師有B肝病史，去年為躲疫情沒有回診檢查，直到今年2月因體重減輕等異狀就醫確診為肝癌第四期，右肝有巨大腫瘤且肺轉移，讓她難以置信「才一年沒追蹤檢查，居然這麼快就肝癌第四期！」經接受中國醫藥大學附設醫院器官移植中心榮譽院長鄭隆賓建議積極治療，先切除肝腫瘤，後續接受免疫、標靶藥物治療、細胞治療，本月11回診，身上已無癌細胞。

蔡老師今天現身說法表示，她相信醫療團隊願意積極治療、全力配合，樂觀抗癌，治療期間仍舊可以回學校教課，她鼓勵癌友們不要放棄，只要積極治療就有機會。

鄭隆賓建議，B肝帶原者是肝癌的高危險群，肝癌初期沒有症狀，等到出現上腹部疼痛、體重減輕等症狀時已都是末期，有的只驗驗肝功能指數(GOT、GPT)，結果肝功能正常卻罹癌，主要是沒有完整的肝臟檢查，除了GOT、GPT，還要驗胎兒蛋白、腹部超音波，以他的門診，都建議開刀後的患者3個月追蹤一次。

蔡女說，她因有B肝病史，每年固定在他院抽血、超音波檢查追蹤都正常。去年因疫情沒有回診，今年二月突然體重減輕、腹脹且食慾及體力狀況變差，向鄭隆賓求診才發現右側肝臟有一顆大到17.5公分x12公分的巨大腫瘤，而兩側肺部可見多顆小轉移，已是肝癌第四期。

鄭隆賓說，以蔡姓女病患的狀況若採傳統的栓塞治療，可能需要每2個月10次治療，但腫癌縮小、凋亡速度恐不及長大速度，但若採開刀摘除仍具風險，他為了救治蔡女，眼睛注視蔡女問「要不要拚？」蔡女接受建議，積極治療。

中國附醫細胞治療中心副主任張伸吉說，蔡女3月18日摘除右側巨大肝癌，4月9日開始免疫及標靶藥物治療，切除的腫瘤做細胞培養，5月31日完成DC-CIK製備完成後，立即回輸治療共打6劑，至7月7日完成治療。11月11日安排電腦斷層追蹤發現肝臟無復發，且原來兩側肺部轉移之小腫瘤也消失不見，胎兒蛋白也降到正常1.63 ng/mL。