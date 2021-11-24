部基成立神經醫學中心 大基隆頭痛病友不必再捨近求遠

大基隆地區神經科病人的福音，無論是頭痛、腦中風、失智症或帕金森氏症等神經科問題，民眾求醫不必再捨近求遠，可就近至衛生福利部基隆醫院神經醫學中心就醫諮詢及診治。副院長陳韋達今年9月到任後，積極籌備成立神經醫學中心，日前啟用，並引進最新的偏頭痛針劑治療包括肉毒桿菌素與CGRP單株抗體等，造福大基隆地區的頭痛病友。

陳韋達表示，神經醫學中心乃為一整合神經內外科的多功能團隊，目前團隊成員包括神經內科醫師曹宇茜、李亭儀與神經外科主任詹國慶，陸續還會有新血輪加入。神經醫學中心的三大發展重點包括慢性頭痛與疼痛、各種神經退化與腦血管疾病。

曹宇茜指出，老化是神經退化性疾病的重要危險因子，隨著全球老年人口快速增加、 台灣社會步入高齡化，神經退化性疾病，如失智症，將會是未來影響全球醫療、經濟、家庭與社會的重要議題。基隆醫院神經醫學中心提供民眾門診住院診療服務，包括各種神經功能與神經影像檢查的詳盡評估，除能緩解急性症狀，更可針對個案病情擬定最新治療計畫、定期追蹤，延緩疾病退化。

李亭儀說，國人十大死因統計，腦血管疾病長年位居2至4名，其中腦中風平均每年奪走1萬多名國人的寶貴性命，且腦中風易導致不同程度的神經功能障礙，影響社會勞動力，也是民眾不能輕忽的疾病威脅。若是在中風發作的黃金3小時內到院，有機會接受血栓溶解劑治療，增加3成左右的復原機率，降低失能風險。