快訊

居家檢疫者完整接種疫苗 外出奔喪、探視放寬為每次4小時

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部基成立神經醫學中心 大基隆頭痛病友不必再捨近求遠

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供
部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供

基隆地區神經科病人的福音，無論是頭痛腦中風、失智症或帕金森氏症等神經科問題，民眾求醫不必再捨近求遠，可就近至衛生福利部基隆醫院神經醫學中心就醫諮詢及診治。副院長陳韋達今年9月到任後，積極籌備成立神經醫學中心，日前啟用，並引進最新的偏頭痛針劑治療包括肉毒桿菌素與CGRP單株抗體等，造福大基隆地區的頭痛病友。

陳韋達表示，神經醫學中心乃為一整合神經內外科的多功能團隊，目前團隊成員包括神經內科醫師曹宇茜、李亭儀與神經外科主任詹國慶，陸續還會有新血輪加入。神經醫學中心的三大發展重點包括慢性頭痛與疼痛、各種神經退化與腦血管疾病。

曹宇茜指出，老化是神經退化性疾病的重要危險因子，隨著全球老年人口快速增加、 台灣社會步入高齡化，神經退化性疾病，如失智症，將會是未來影響全球醫療、經濟、家庭與社會的重要議題。基隆醫院神經醫學中心提供民眾門診住院診療服務，包括各種神經功能與神經影像檢查的詳盡評估，除能緩解急性症狀，更可針對個案病情擬定最新治療計畫、定期追蹤，延緩疾病退化。

李亭儀說，國人十大死因統計，腦血管疾病長年位居2至4名，其中腦中風平均每年奪走1萬多名國人的寶貴性命，且腦中風易導致不同程度的神經功能障礙，影響社會勞動力，也是民眾不能輕忽的疾病威脅。若是在中風發作的黃金3小時內到院，有機會接受血栓溶解劑治療，增加3成左右的復原機率，降低失能風險。

陳韋達提醒，民眾若有突發性的神經症狀包括頭痛、頭暈、意識改變、手腳無力、步態改變、言話或吞嚥困難等，都建議儘速至基隆醫院神經醫學中心就醫檢查。尤其近日氣溫驟降，有三高、慢性疾病病史的高齡長者，務必多加留意身體狀況，把握黃金救援時刻。

部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供
部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供
部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供
部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供
部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供
部基成立神經醫學中心，大基隆頭痛病友不必再捨近求遠。圖／部立基隆醫院提供

腦中風 頭痛 基隆

延伸閱讀

捐10張統一發票兌水果月曆1本 基隆有2千多本

迎接郵輪復駛 基隆推船員摺頁4款在地主題深度旅遊路線

疫情趨緩人才需求增 10優良廠商北北基職缺今聯合徵才

基隆救治偽虎鯨漸入佳境1天吃10公斤小魚 命名結果出爐

相關新聞

台南台鐵地下化施工差點重演太魯閣事故 全靠這人機警發現

台鐵台南地下化施工，昨天爆出吊掛的車輛入侵軌道，差點重演花蓮太魯閣號撞車事故，還好現場的瞭望員機警，馬上通知台鐵，台鐵今...

百元小火鍋怎麼吃才對？營養師曝3種地雷湯頭「肥到亮紅燈」

天氣轉涼不少民眾會想吃小火鍋，但要注意份量不多仍可能熱量超標。營養師高敏敏在臉書上分享百元小火鍋選擇攻略，避開油脂量偏高的口味「多蔬食、少加工」，才不會「暖在心裡、胖在身上」。

又是人為疏失！ 鐵道局吊卡倒車貪圖方便 侵軌道險釀災

今年4月2日才發生太魯閣號事故，一輛工程車翻入邊坡後侵入正線，遭408次太魯閣號撞上，釀49死、逾200人輕重傷。未料，...

誤信老輩抽菸可治鼻塞 菸齡30年婦人肺阻塞演成肺腺癌

高雄一名63歲林高女士菸齡30年，抽菸到嚴重肺阻塞並出現癌病變，所幸到醫院求治後情況好轉，現在每天爬5樓回住家都臉不紅...

店家售價比iHerb網購價貴5倍 網友哀傷：台灣人被當盤子

近日公告暫停台灣市場營運的iHerb知名保健食品平台，有台灣網友發現iHerb上的保健食品網購價是日前在台灣店家上架的五分之一！讓已無法透過該平台網購的台灣消費者，大呼被當盤子，也質疑為何國外保健食品會課到400%關稅的價格。

部基成立神經醫學中心 大基隆頭痛病友不必再捨近求遠

大基隆地區神經科病人的福音，無論是頭痛、腦中風、失智症或帕金森氏症等神經科問題，民眾求醫不必再捨近求遠，可就近至衛生福利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。