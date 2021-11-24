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不是奇襲或逆襲！光陽IONEX撼動10月電動機車市場絕非偶然

聯合新聞網 / 發燒車訊

台灣二輪機車銷售龍頭光陽工業（IONEX），除了燃油機車持續穩佔市場三成以上份額，電動機車光陽IONEX系列機種也在10月份繳出亮眼成績單。銷售成長不僅達到驚人的264％，傲視其餘競爭對手之外，整體銷售名次更連跳兩級來到第三，且相比第二名僅179台差距，成為今年電動機車銷售最大黑馬。

光陽IONEX在10月繳出亮眼成績單，銷售成長達到驚人的264％，傲視其餘競爭對手且名次更連跳兩級來到第三。 圖／KYMCO 提供
光陽IONEX在10月繳出亮眼成績單，銷售成長達到驚人的264％，傲視其餘競爭對手且名次更連跳兩級來到第三。 圖／KYMCO 提供

光陽IONEX電動機車能在短時間內銷售爆發性成長的主要原因，來自於過往電動機車市場被獨佔、沒有比較所致。光陽IONEX 3.0開創充、換電版同價位，讓所有消費者能挑選符合自身需求的產品，加上多元機種策略來滿足所有用車定位。如此一來，即能在電動機車市場展現差異，吸引新客戶甚至既有買家選（換）購。

光陽IONEX 3.0開創充、換電版同價位，讓所有消費者能挑選符合自身需求的產品，加上多元機種策略來滿足所有用車定位。 圖／KYMCO 提供
光陽IONEX 3.0開創充、換電版同價位，讓所有消費者能挑選符合自身需求的產品，加上多元機種策略來滿足所有用車定位。 圖／KYMCO 提供

當中，電動機車用戶最習慣的「換電模式」，光陽IONEX不僅全球獨創且突破框架推出「尊榮換電服務」，讓車主擁有更多靈活運用時間之外；對於台灣最高公路「武嶺」，光陽IONEX也率先超越對手，於前往道路上設置換電站。同時，11月光陽IONEX全台換電站將邁入700站大關，年底前1,000站更是有望提前達標。

光陽IONEX全球獨創且突破框架推出「尊榮換電服務」，讓車主擁有更多靈活運用時間。 圖／KYMCO 提供
光陽IONEX全球獨創且突破框架推出「尊榮換電服務」，讓車主擁有更多靈活運用時間。 圖／KYMCO 提供

網路聲望更是幫助光陽IONEX電動機車銷售增長最大的一環，有鑒電動機車技術趨於成熟，消費者在選購時也會透過車主分享、試乘心得或用車體驗來觀察，包括官方粉絲團的試乘會活動訊息告知、車主紛絲團的用車經驗談等，都讓有意購入光陽IONEX電動機車的買家有更深進一步的，並準確挑選最愛的機種。

網路聲望更是幫助光陽IONEX電動機車銷售增長主因之一，這點從試乘會熱絡的報名人數就能得知。 圖／KYMCO 提供
網路聲望更是幫助光陽IONEX電動機車銷售增長主因之一，這點從試乘會熱絡的報名人數就能得知。 圖／KYMCO 提供

時序進入11月正逢年底換車潮，加上振興5倍券的效應，使電動機車機車市場更為活絡。光陽IONEX電動機車系列機種除了話題極高的城市鋼砲S7R、運動街跑S7，入手價更親民的時尚出行i-One也默默推升整體銷售量，預料11月光陽IONEX電動機車還有一波銷售增長，並有望搶下亞軍的銷售地位。

城市鋼砲光陽S7R已經開始大量交車，預料11月光陽IONEX電動機車還會有一波銷售增長，並有望搶下季軍的銷售地位。 圖／KYMCO 提供
城市鋼砲光陽S7R已經開始大量交車，預料11月光陽IONEX電動機車還會有一波銷售增長，並有望搶下季軍的銷售地位。 圖／KYMCO 提供

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