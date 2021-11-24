平均1餐花不到55元 獨老營養未達標 老五老募款起跑

今年因疫情爆發外出不便，讓獨居長輩營養與生活補給更加困難，老五老基金會今進行「獨老營養與飲食習慣」調查發表指出，獨居長輩面臨營養不均、餐費不足、備餐困難、餐食重複性高等困境，老五老呼籲大眾支持「擁抱獨老 愛不打烊」募款專案，提升長輩營養、餐飲多元性，明年度也將與foodpanda合作募集千份以上助老營養補充包。

老五老基金會針對台中、彰化服務區域符合資格136位長輩進行紙本問卷調查，計有效回收問卷為124份，調查內容分為飲食習慣、營養評估、生活評估三大面向。調查發現，許多獨老每天攝取未達國民健康署建議最低標準量，51.2%每天吃不到1.5杯以上的乳製品，48%每天吃不到2份以上的水果，37.2%每天吃不到4份以上的蛋豆魚肉類，但卻有79.2%的獨老自覺營養沒問題，顯示長輩未意識到營養攝取的缺乏。

老五老調查指出，餐食花費上，獨老每日預算平均為162.8元，等於每餐不到55元，買不起一個便當，購買具營養的食物顯得更加困難。調查也發現，有74.5%的獨老一周內超過3到4天食物內容重複，不僅營養多元性不足，也可能讓長輩失去對三餐的期待，而有42.8%的獨老需要他人協助才能準備餐食。

老五老基金會表示，未來將強化獨老送餐與物資連結內容，邀請營養師針對獨老狀況強化送餐營養調配補充，加強菜色的豐富性，避免單調重複。小年夜當天，老五老也將與foodpanda外送夥伴合作，遞送上千份的現做年菜給獨老，明年端午節也預計在熊貓超市推出千份營養物資包，提供給弱勢獨居長輩，內容物將以乳製品、高蛋白等長輩較缺乏的營養元素為主。

81歲陳爺爺說，自己早餐都簡單泡麥片，以前中午、晚餐偶爾會煮粥，但現在無法久站，沒辦法準備食物，接受老五老送餐後，用餐方便多了，菜色也比以前豐富、營養。寶珠奶奶則感謝老五老基金會的社工照顧她就像照顧家人一樣。