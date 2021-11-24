快訊

居家檢疫者完整接種疫苗 外出奔喪、探視放寬為每次4小時

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平均1餐花不到55元 獨老營養未達標 老五老募款起跑

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
老五老基金會調查發現，許多獨老每天攝取未達國民健康署建議最低標準量，但卻有79.2%的獨老自覺營養沒問題，顯示長輩未意識到營養攝取的缺乏。記者葉冠妤/攝影
老五老基金會調查發現，許多獨老每天攝取未達國民健康署建議最低標準量，但卻有79.2%的獨老自覺營養沒問題，顯示長輩未意識到營養攝取的缺乏。記者葉冠妤/攝影

今年因疫情爆發外出不便，讓獨居長輩營養與生活補給更加困難，老五老基金會今進行「獨老營養與飲食習慣」調查發表指出，獨居長輩面臨營養不均、餐費不足、備餐困難、餐食重複性高等困境，老五老呼籲大眾支持「擁抱獨老 愛不打烊」募款專案，提升長輩營養、餐飲多元性，明年度也將與foodpanda合作募集千份以上助老營養補充包。

老五老基金會針對台中、彰化服務區域符合資格136位長輩進行紙本問卷調查，計有效回收問卷為124份，調查內容分為飲食習慣、營養評估、生活評估三大面向。調查發現，許多獨老每天攝取未達國民健康署建議最低標準量，51.2%每天吃不到1.5杯以上的乳製品，48%每天吃不到2份以上的水果，37.2%每天吃不到4份以上的蛋豆魚肉類，但卻有79.2%的獨老自覺營養沒問題，顯示長輩未意識到營養攝取的缺乏。

老五老調查指出，餐食花費上，獨老每日預算平均為162.8元，等於每餐不到55元，買不起一個便當，購買具營養的食物顯得更加困難。調查也發現，有74.5%的獨老一周內超過3到4天食物內容重複，不僅營養多元性不足，也可能讓長輩失去對三餐的期待，而有42.8%的獨老需要他人協助才能準備餐食。

老五老基金會表示，未來將強化獨老送餐與物資連結內容，邀請營養師針對獨老狀況強化送餐營養調配補充，加強菜色的豐富性，避免單調重複。小年夜當天，老五老也將與foodpanda外送夥伴合作，遞送上千份的現做年菜給獨老，明年端午節也預計在熊貓超市推出千份營養物資包，提供給弱勢獨居長輩，內容物將以乳製品、高蛋白等長輩較缺乏的營養元素為主。

81歲陳爺爺說，自己早餐都簡單泡麥片，以前中午、晚餐偶爾會煮粥，但現在無法久站，沒辦法準備食物，接受老五老送餐後，用餐方便多了，菜色也比以前豐富、營養。寶珠奶奶則感謝老五老基金會的社工照顧她就像照顧家人一樣。

老五老基金會執行長游麗裡表示，針對獨老餐飲困境，期盼各界響應捐款支持未來一整年的獨老服務，包含幸福年菜、陪同購物、居家修繕、獨老快樂餐、巡迴物資車、圓夢計畫與日常送餐等。

老五老基金會今進行「獨老營養與飲食習慣」調查發表指出，獨居長輩面臨營養不均、餐費不足、備餐困難、餐食重複性高等困境，呼籲大眾支持「擁抱獨老 愛不打烊」募款專案，提升長輩營養、餐飲多元性。記者葉冠妤/攝影
老五老基金會今進行「獨老營養與飲食習慣」調查發表指出，獨居長輩面臨營養不均、餐費不足、備餐困難、餐食重複性高等困境，呼籲大眾支持「擁抱獨老 愛不打烊」募款專案，提升長輩營養、餐飲多元性。記者葉冠妤/攝影

獨居

延伸閱讀

台東知本光電開發案 縣府今宣布終止契約

梅西百貨跨入NFT市場

芥菜種會攜手花旗基金會 培力青年戰勝失業率

朝陽科大攜手波錠基金會 邀師生為雲林家扶小朋友圓夢

相關新聞

台南台鐵地下化施工差點重演太魯閣事故 全靠這人機警發現

台鐵台南地下化施工，昨天爆出吊掛的車輛入侵軌道，差點重演花蓮太魯閣號撞車事故，還好現場的瞭望員機警，馬上通知台鐵，台鐵今...

百元小火鍋怎麼吃才對？營養師曝3種地雷湯頭「肥到亮紅燈」

天氣轉涼不少民眾會想吃小火鍋，但要注意份量不多仍可能熱量超標。營養師高敏敏在臉書上分享百元小火鍋選擇攻略，避開油脂量偏高的口味「多蔬食、少加工」，才不會「暖在心裡、胖在身上」。

又是人為疏失！ 鐵道局吊卡倒車貪圖方便 侵軌道險釀災

今年4月2日才發生太魯閣號事故，一輛工程車翻入邊坡後侵入正線，遭408次太魯閣號撞上，釀49死、逾200人輕重傷。未料，...

誤信老輩抽菸可治鼻塞 菸齡30年婦人肺阻塞演成肺腺癌

高雄一名63歲林高女士菸齡30年，抽菸到嚴重肺阻塞並出現癌病變，所幸到醫院求治後情況好轉，現在每天爬5樓回住家都臉不紅...

店家售價比iHerb網購價貴5倍 網友哀傷：台灣人被當盤子

近日公告暫停台灣市場營運的iHerb知名保健食品平台，有台灣網友發現iHerb上的保健食品網購價是日前在台灣店家上架的五分之一！讓已無法透過該平台網購的台灣消費者，大呼被當盤子，也質疑為何國外保健食品會課到400%關稅的價格。

部基成立神經醫學中心 大基隆頭痛病友不必再捨近求遠

大基隆地區神經科病人的福音，無論是頭痛、腦中風、失智症或帕金森氏症等神經科問題，民眾求醫不必再捨近求遠，可就近至衛生福利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。