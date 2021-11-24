台南台鐵地下化施工差點重演太魯閣事故 全靠這人機警發現

台鐵台南地下化施工，昨天爆出吊掛的車輛入侵軌道，差點重演花蓮太魯閣號撞車事故，還好現場的瞭望員機警，馬上通知台鐵，台鐵今天表示，將會對違規施工的廠商開罰，並嘉獎這名盡責的瞭望員。

太魯閣號今年4月在花蓮發生事故，列車撞上侵入軌道的工程車，造成49人死亡、200人輕重傷的重大事故，交通部長王國材上午在立法院備詢時，被問及台南地下化工地昨天發生的這起意外，情況與太魯閣號相當類似，只是結果不同。

台鐵南部工程處表示，發生意外的地點是在北區聖功女中附近、目前已封閉的實踐平交道北側路段，該施工地點正在進行鄰近軌道側的地質改良工程，當時有一輛吊掛卡車以倒車的方式接近施工處，剛好是一個斜坡，加上煞車出問題，而突破了臨時的三角紅旗圍籬線，侵入軌道，還好瞭望員發現後，立刻通知行車室，讓經過的電車停下來，前後大約耽誤行車3分鐘。

南工處表示，地下化施工是在軌道東側，為了避免徵收太多民地，施工範圍都很狹窄，而為了火車的行車安全，都會要求施工廠商設置南北各一位瞭望員，手中有行車的班表，只要有列車靠近，都會協助吹哨，請相關的工程暫時停工。

而該事故地點現場是地下化工程剛開始不久，正進行鄰近軌道一側的地質改良，現場是以臨時性的三角紅旗隔開軌道與工地，等改良完成要開始做連續壁時，就會有正式的鐵隔籬，隔離的效果會比紅旗好。

南工處表示，施作廠商未依照工地作業規則辦理，將會依照契約開罰，大約10多萬元，也會再加強相關作業人員的行車安全教育。