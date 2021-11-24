「神秘Mr.Lee」3年寄51箱暢銷書 暖心意偏鄉圖書館感動

新北市萬里分館從107年9月份開始，圖書館每個月都會收到來自「神秘Mr.Lee」寄的書香包裹，裡面都是圖書館未購置的暢銷新書，3年多來，一共收到51箱，有時候一個月還收到多次，只要書本一上架，立即就會被借走，也幾乎都是圖書館最受歡迎的熱門預約書，讓民眾好感動。

位於北海岸的萬里分館，3年來每個月都會收到「神秘Mr.Lee寄送的「新書包裹」，裡面都是最新出版的暢銷新書，為北海岸增添溫暖的書香氣息。每當郵差送來「新書包裹」要館員簽收時，大家都會迫不及待地拆開書箱，想知道「Mr.Lee」這次又為北海岸的居民挑選了那些好書。

萬里分館主任蕭千惠說，「Mr.Lee」寄來的書都是經過特別挑選，圖書館沒有館藏的新書，所以只要一上架，便會立即吸引讀者注意。每次看到滿滿一箱的新書寄到，心中既開心，同時也充滿感謝，圖書館也會立刻將好書上架，和讀者分享Mr.Lee捎來的滿滿心意。

明天是感恩節，圖書館為了感謝神祕贈書人帶來愛與知識的力量，萬里分館特別設置「Mr.Lee書香專區」，同時推出「送書也送愛」感恩活動，即日起至11月30日止，只要到萬里分館的Thankful Tree上寫下感恩小卡，便可以獲贈好書1本，希望讓更多人體會閱讀的美好。