「神秘Mr.Lee」3年寄51箱暢銷書 暖心意偏鄉圖書館感動
新北市萬里分館從107年9月份開始，圖書館每個月都會收到來自「神秘Mr.Lee」寄的書香包裹，裡面都是圖書館未購置的暢銷新書，3年多來，一共收到51箱，有時候一個月還收到多次，只要書本一上架，立即就會被借走，也幾乎都是圖書館最受歡迎的熱門預約書，讓民眾好感動。
位於北海岸的萬里分館，3年來每個月都會收到「神秘Mr.Lee寄送的「新書包裹」，裡面都是最新出版的暢銷新書，為北海岸增添溫暖的書香氣息。每當郵差送來「新書包裹」要館員簽收時，大家都會迫不及待地拆開書箱，想知道「Mr.Lee」這次又為北海岸的居民挑選了那些好書。
萬里分館主任蕭千惠說，「Mr.Lee」寄來的書都是經過特別挑選，圖書館沒有館藏的新書，所以只要一上架，便會立即吸引讀者注意。每次看到滿滿一箱的新書寄到，心中既開心，同時也充滿感謝，圖書館也會立刻將好書上架，和讀者分享Mr.Lee捎來的滿滿心意。
明天是感恩節，圖書館為了感謝神祕贈書人帶來愛與知識的力量，萬里分館特別設置「Mr.Lee書香專區」，同時推出「送書也送愛」感恩活動，即日起至11月30日止，只要到萬里分館的Thankful Tree上寫下感恩小卡，便可以獲贈好書1本，希望讓更多人體會閱讀的美好。
蕭千惠表示，神秘Mr.Lee寄的書香包裹，3年多來，一共收到51箱，有時候一個月還收到多次。由於北海岸地區沒有書店，在地居民無法像住在都會區的民眾可以到大型連鎖書店買書看書，所以「神秘Mr.Lee」寄來的新書總是相當搶手，只要書本一上架，立即就會被借走，也幾乎都是圖書館最受歡迎的熱門預約書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言