桃園66快速道路高架引道工程沒有防護網？
桃園市66快速道路東端大溪路段，目前正在興建引道連接北二高，因為引到下面就是路寬40公尺的永昌路車流量多，有駕駛人反映引道下面沒有防護（墜）網，開車經過都怕有東西掉下來；雖然工程人員指出兩邊和中間空隙都有防護板，但駕駛人還是覺得怕怕的，希望能夠裝置防護網，畢竟這條路車流量很大，多一層保護會讓開車的人更安心。
市議員陳治文服務處指出，民眾反映過去看到快速道路、高速公路施工的時候，高架工程的工地下面看得到網狀的防護裝置，66快速道路這一段的工程施工以來，看不到網子，每次開車經過都覺得不安心，萬一掉下碎石或小工具還，很容易發生意外。雖然工程人員回應已經有防護裝置，但是駕駛人還是希望能裝防護網。
台66快速道路是來往大溪、觀音的東西向快速公路，沿線以高架為主，可以串連平鎮、中壢、楊梅、新屋，還可以連接中山高和北二高，是地方重要道路，不過因為到大溪的時候，高架下至平面接永昌路，不少車輛還要再上北二高大溪交流道，也有許多車輛從交流道下來轉永昌路再上66快速道路，尖峰時段造成永昌路嚴重瓶頸，交通部接受對方建議新建高架引道，讓來往北二高的車流可以直接連結66快速道路，新建工程預定2023年完工。
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