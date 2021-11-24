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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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誤信老輩抽菸可治鼻塞 菸齡30年婦人肺阻塞演成肺腺癌

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
63歲林高女士（左二）抽菸30年，肺部癌變，經治療後，現在爬住家樓梯已不再氣喘如牛，記者王昭月／攝影
63歲林高女士（左二）抽菸30年，肺部癌變，經治療後，現在爬住家樓梯已不再氣喘如牛，記者王昭月／攝影

高雄一名63歲林高女士菸齡30年，抽菸到嚴重肺阻塞並出現癌病變，所幸到醫院求治後情況好轉，現在每天爬5樓回住家都臉不紅氣不喘，高醫胸腔科表示，慢性肺阻塞居全球10大死因第3名，去年約300萬人死亡，老菸槍不可掉以輕心，戒菸要趁早，盡早「拒癌為友」，才能讓肺延年。

11月「世界慢性阻塞性肺病日」高醫援例舉辦呼吸健康週活動，今起一連4天在啟川大樓設攤強力宣導。林高女士今天現身說法，分享抽菸險些害命的的經歷，奉勸癮君子遠離菸害，才能避免肺部疾病找上門。

林高女士早年鼻塞、鼻過敏，誤信長輩的話，以為抽菸可讓鼻子暢通，結果抽上癮，30年來每天抽上一包一抽上癮，30多年來每天抽一包，結果長年咳嗽不癒、呼吸困難、走路會喘，後來檢查出嚴重的肺氣腫及肺阻塞，4年前右上肺葉更出現2公分腫瘤，是肺腺癌第一期，到高醫治療追蹤，所幸腫瘤未再復發。

家住五樓的她說，住家沒有電梯，每爬一層樓就氣喘吁吁，現在一口氣可爬上5樓不再氣喘如牛，術後她再也不碰菸，靠游泳、登山及健走來增強肺活量。

高醫肺癌團隊召集人楊志仁表示，林高女士最初是因肺炎導致喘和感染住院，出院後肺功能顯示為嚴重的慢性肺阻塞，故長期使用吸入型藥物控制；由於是老菸槍，定期照X 光，很幸運在一次追蹤就診斷出肺腺癌，及時治療。

據世界衛生組織統計，慢性阻塞性肺病（簡稱肺阻塞）全球10大死因中高居第三，2020年約有300多萬人死於肺阻塞。在台灣肺癌更是癌症之首，肺阻塞及肺炎也都在國人十大死因之列。

高醫副院長戴嘉言說，肺、心、腦是人類最重要的三個器官，肺部健康問題，絕不可輕忽。高醫內科部長許超群表示，慢性肺阻塞與吸菸、遺傳、空污、職業暴露、油煙、或自身的慢性肺疾患有關，一旦癌變，僅能存活一年，但現在愈來愈多患者能靠低劑量電腦斷層揪出病灶，開刀切除，5年存活率可達8成，末期患者經由精準醫療，存活率亦能提升。

楊志仁則說，據國外大型臨床研究顯示，重度抽菸的病人定期做低劑量斷層篩檢可降低約20%的肺癌死亡率，是目前被證實可降低肺癌死亡率的唯一方法。台灣肺癌學會建議定期做低劑量斷層檢查的族群是50歲到80歲、重度抽菸、持續抽菸或戒菸未滿15年的高危險群，有家族史、肺病史、氡暴露、石綿暴露等民眾也可以向醫師諮詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高醫今起一連4天舉辦呼吸健康周，籲民眾「拒癌為友」，讓肺延年。記者王昭月／攝影
高醫今起一連4天舉辦呼吸健康周，籲民眾「拒癌為友」，讓肺延年。記者王昭月／攝影

抽菸 高醫 肺癌

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