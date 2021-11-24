業者籲檢討三章一Q獎勵金機制 陳吉仲：找業者溝通解決

近日公告暫停台灣市場營運的iHerb知名保健食品平台，有台灣網友發現iHerb上的保健食品網購價是日前在台灣店家上架的五分之一！讓已無法透過該平台網購的台灣消費者，大呼被當盤子，也質疑為何國外保健食品會課到400%關稅的價格。

2021-11-24 09:53