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業者籲檢討三章一Q獎勵金機制 陳吉仲：找業者溝通解決
國內物價齊揚翻漲，學校午餐也快撐不住，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會行文農委會，要求檢討三章一Q現行每人每餐6元獎勵金規範，能定期滾動式檢討；農委會主委陳吉仲表示，後續樂意與業者溝通，尋求解決方法。
陳吉仲今天說，學校午餐非常重要，全國160多萬學童，全國有3000多所學校，過去都沒有使用在地食材，現在使用在地食材的覆蓋率高達九成三，他非常感謝所有食材業者、團膳業者一起配合，讓160萬學童都可以享受國產食材。
他表示，農委會所提供的是與教育部共同合作，使用在地食材三章一Q，就可以領獎勵，每天每人6元；至於學校午餐費用，由各縣市政府招標，很樂意找業者溝通，尋求解決方法。
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