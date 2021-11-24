氣候衝擊第一線！ 400名農漁民連署 籲制訂有效碳定價

2021年上半年台灣接連歷經乾旱與暴雨，綠色和平表示，台灣農漁產業受嚴重氣候損害，卻鮮少有農漁民知道政府正在研修氣候變遷因應法，近期蒐集400位農漁民聯署簽名書，向政府疾呼實行有效碳定價的必要性，更希望政府仔細聆聽排碳大戶以外的聲音，捍衛氣候正義。

中華民國養殖漁業協會侯彥隆執行長表示，自98年莫拉克風災以來，除了前年和去年沒有颱風、低溫或暴雨侵襲，98年至109年每年天然災害對養殖業累加起來的災損已經超過140億元，平均每年都至少超過10億元損失，呼籲減碳、政府協助養殖業面對極端氣候調適性的生產、有效碳定價入法。

穀東俱樂部發起人賴青松表示，他在宜蘭種植水稻20年來，明顯感受到氣溫增高與稻米品質的改變，特別是夏季持續高溫及瞬間暴雨影響。當台灣進入大缺水時代，坐擁豐沛地下水源的蘭陽平原、甚至是上游的水源地帶，卻只見到愈來愈多高空屋率的商品豪宅，農地破碎化的問題日益加劇，農民是最貼近水資源的守護者，期待政府能透過碳定價的政策，以實質經濟回饋支持農地農用，讓地主願意保留農地，為台灣留下糧食安全的命脈。

立委劉建國表示，此次修法必須加入對於「氣候變遷造成災害或不良影響」進行補助的概念，以防未來農漁民或任何產業因氣候變遷受影響時，政府都能靈活反應，迅速給予協助。立委郭國文說，氣候變遷因應法確立後就有一個公正、公開的完整制度，至於政策初期應該如何訂定碳費，可以再多方討論。

立委陳椒華說，台灣很多小農收入有限，難進行積極轉型，如果碳費一部分協助天災農業補助、一部分協助農業與消費體系轉型，就可以創造多贏。過去以農林養工商，現在工商部門排放許多二氧化碳，台塑集團就佔了全台灣五分之一的二氧化碳排放，應該要有公平正義的原則、汙染者付費，用碳費來支援台灣永續農業的發展。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，真正站在台灣氣候第一線的，不是工業、科技業，而是農漁產業，環保署卻從來沒有向他們徵詢過修法意見，10月底草案公布後，只草草弄了一個網路意見信箱，連一場公聽會都沒有辦，此種表面的民眾參與方式，根本是刻意將某些族群排斥在外。