快訊

房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候衝擊第一線！ 400名農漁民連署 籲制訂有效碳定價

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
400位農漁民聯署要求政府制訂有效碳定價措施。圖／綠色和平提供
400位農漁民聯署要求政府制訂有效碳定價措施。圖／綠色和平提供

2021年上半年台灣接連歷經乾旱與暴雨，綠色和平表示，台灣農漁產業受嚴重氣候損害，卻鮮少有農漁民知道政府正在研修氣候變遷因應法，近期蒐集400位農漁民聯署簽名書，向政府疾呼實行有效碳定價的必要性，更希望政府仔細聆聽排碳大戶以外的聲音，捍衛氣候正義。

中華民國養殖漁業協會侯彥隆執行長表示，自98年莫拉克風災以來，除了前年和去年沒有颱風、低溫或暴雨侵襲，98年至109年每年天然災害對養殖業累加起來的災損已經超過140億元，平均每年都至少超過10億元損失，呼籲減碳、政府協助養殖業面對極端氣候調適性的生產、有效碳定價入法。

穀東俱樂部發起人賴青松表示，他在宜蘭種植水稻20年來，明顯感受到氣溫增高與稻米品質的改變，特別是夏季持續高溫及瞬間暴雨影響。當台灣進入大缺水時代，坐擁豐沛地下水源的蘭陽平原、甚至是上游的水源地帶，卻只見到愈來愈多高空屋率的商品豪宅，農地破碎化的問題日益加劇，農民是最貼近水資源的守護者，期待政府能透過碳定價的政策，以實質經濟回饋支持農地農用，讓地主願意保留農地，為台灣留下糧食安全的命脈。

立委劉建國表示，此次修法必須加入對於「氣候變遷造成災害或不良影響」進行補助的概念，以防未來農漁民或任何產業因氣候變遷受影響時，政府都能靈活反應，迅速給予協助。立委郭國文說，氣候變遷因應法確立後就有一個公正、公開的完整制度，至於政策初期應該如何訂定碳費，可以再多方討論。

立委陳椒華說，台灣很多小農收入有限，難進行積極轉型，如果碳費一部分協助天災農業補助、一部分協助農業與消費體系轉型，就可以創造多贏。過去以農林養工商，現在工商部門排放許多二氧化碳，台塑集團就佔了全台灣五分之一的二氧化碳排放，應該要有公平正義的原則、汙染者付費，用碳費來支援台灣永續農業的發展。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，真正站在台灣氣候第一線的，不是工業、科技業，而是農漁產業，環保署卻從來沒有向他們徵詢過修法意見，10月底草案公布後，只草草弄了一個網路意見信箱，連一場公聽會都沒有辦，此種表面的民眾參與方式，根本是刻意將某些族群排斥在外。

氣候變遷 漁民 暴雨

延伸閱讀

印度南部暴雨連下3天！民宅道路泡水 樹木遭連根拔起

蔡英文提台灣2050年零碳排 孫大千酸：芭樂票騙國際社會

影／環團呼籲蔡總統 加速盤點淨零藍圖及制定有效碳定價

「讓排碳大戶付起責任」 環團籲蔡總統落實有效碳定價

相關新聞

又是人為疏失！ 鐵道局吊卡倒車貪圖方便 侵軌道險釀災

今年4月2日才發生太魯閣號事故，一輛工程車翻入邊坡後侵入正線，遭408次太魯閣號撞上，釀49死、逾200人輕重傷。未料，...

天冷易落枕好苦惱 醫師教這幾招預防及緩解

一名女性一早起床發現落枕了，頭歪向一邊時脖子僵硬疼痛、無法轉動，十分難受。長安醫院復健科醫師詹益承表示，天氣開始變冷，因...

女友在黑五好市多眼巴巴望著兩層樓高的它 他PO危機照跪求怎勸退

聖誕節腳步接近，各大商場可見不少聖誕應景商品，其中包括每年都會有的聖誕樹。一名男子昨(23) 日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO文，隨文還附上一張女友站在兩層樓高的聖誕樹前的景象，急著向網友跪求該如何勸退女友。

台大研發「骨髓抹片AI判讀」系統 獲衛福部及歐盟認可

判讀骨髓抹片將更省時省力。台大醫院與雲象科技合作，歷時3年多研發「骨髓抹片AI自動分類計數系統」，涵括超過70萬個細胞標...

店家售價比iHerb網購價貴5倍 網友哀傷：台灣人被當盤子

近日公告暫停台灣市場營運的iHerb知名保健食品平台，有台灣網友發現iHerb上的保健食品網購價是日前在台灣店家上架的五分之一！讓已無法透過該平台網購的台灣消費者，大呼被當盤子，也質疑為何國外保健食品會課到400%關稅的價格。

誤信老輩抽菸可治鼻塞 菸齡30年婦人肺阻塞演成肺腺癌

高雄一名63歲林高女士菸齡30年，抽菸 到嚴重肺阻塞並出現癌病變，所幸到醫院求治後情況好轉，現在每天爬5樓回住家都臉不紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。