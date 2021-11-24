百元小火鍋怎麼吃才對？營養師曝3種地雷湯頭「肥到亮紅燈」

天氣轉涼不少民眾會想吃小火鍋，但要注意份量不多仍可能熱量超標。營養師高敏敏在臉書上分享百元小火鍋選擇攻略，避開油脂量偏高的口味「多蔬食、少加工」，才不會「暖在心裡、胖在身上」。

營養師高敏敏在臉書上分享，小小一鍋看似負擔不大，其實魔鬼都藏在湯底和內料。像是不少人暖胃首選的大腸臭臭鍋、麻辣鍋、沙茶魚頭鍋，熱量及油脂含量都偏高，被歸類在「紅燈區」。而南瓜鍋、泡菜鍋看似較健康被歸在「黃燈區」，但潛藏鈉含量及隱藏澱粉，若有高血壓或糖尿病者需要控制攝取。

「綠燈區」的選擇則是湯頭較清淡、較多原型食物的海鮮豆腐鍋。高敏敏建議，火鍋湯頭最好選擇含蔬菜、昆布等普通清湯，並在入口之前再把浮油撈除，進一步減少油脂攝取，並多放點蔬菜類增加膳食纖維的攝取量。

至於火鍋配料宜減少如蛋餃、魚餃、油豆腐等加工製品，盡量以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等原型素材為主。許多人講究的沾醬則務必避開「稠醬料」，減少使用沙茶、豆瓣、豆腐乳，建議以少許醬油搭配即可。

高敏敏也提醒，可以把附餐的白飯替換成高纖維根莖類食物，熱量約只有白飯一半，更能補充膳食纖維。文末也提供14字訣竅，「多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」，如此一來便能健康享用小火鍋。