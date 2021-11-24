慈悲、護生、救地球 全台三成人口有吃素習慣

冬瓜是東方特有的蔬菜，從皮、肉到籽，整顆都是寶，《本草綱目》記載冬瓜具有「清熱功能」。 圖／人間福報提供

每年11月25日是「世界無肉日」（International Meatless Day），又稱為「國際素食日」，在這天全球約近一千萬人響應，透過低碳排、對環境友善的「蔬食」，共為地球盡一份心。根據《人間福報》委由趨勢民調的「國人素食習慣調查」顯示，在全球吹起素食環保風的當下，仍有高達71%國人，近半年內無吃素習慣；83%國人認為居住的縣市方便吃素，其中又以居住在中彰投民眾表示最為便利。

根據今年7月5日至7月8日進行的「國人素食習慣調查」，針對全台22縣市，年滿15歲的一般民眾，進行電話民調，總計1081人，年齡在30~59歲間，男女比例各半，教育程度「大學」最高，婚姻狀態多為「已婚」，且無特定宗教信仰。

中彰投吃素最便利

在「素食者飲食習慣」方面，以女性、70歲以上、小學及以下學歷、信仰佛教，有皈依者，近半年內有吃素習慣的比率較高；至於吃素頻率，則以每天都吃，但不會每餐占33%居多；吃素習慣持續時間，20年以上者逾三成，且有7成民眾從未中斷吃素的習慣。

居住縣市吃素的方便性，有83%民眾表示方便，其中又以居住在中彰投、40-49歲者認為方便比率較高。至於選購素食會不會注意成分標示？過半數表示「會」，但卻有逾63%的人，不相信市售素食標示。

「非素食者飲食習慣」中，平均每餐肉類及非肉類的比例，以「各半」占32%最高，其次為非肉類比例的24%；同住家人吃素習慣以「都沒有」逾75%最高；而以蛋奶素為主的素食者比例約占70%，五辛素比例也過半；因健康為由吃素者占36%最高，之後依序為宗教28%、家庭20%。

過去吃素持續的時間，以「不到半年」占62%最高；過去有吃素、但現在沒吃素的原因，以吃素較「不方便」占26%最高、其次依序為不習慣素食的口味占18%、體力/ 營養考量占15%等；沒吃素的原因，以「不習慣素食口味」占41%最高。「未來考慮吃素的可能性」，僅20%表示會、72%說不會。願意嘗試吃素的推廣方式，以健康因素最高、其次依序為媒體宣傳、家庭因素等；未來考慮吃素的原因，以健康因素占47%最高、其次依序為環境保護、家庭因素等。

為健康因素吃素 比例最高

調查發現，近半年內有吃素受訪者中，以居住在北北基、20-29歲者認為居住縣市吃素不方便的比率較高。 而近半年內沒吃素的受訪者中，有近20%受訪者過去有吃素的習慣，現在沒吃素的原因以吃素較不方便而中斷，可見素食消費的便利性仍需加強，其中又以北北基區域最為需要。另，41%的受訪者沒吃素，以「不習慣素食口味」為由，建議可針對烹調方法做創新，增加素食產品的口味及多樣性。

近半年內中斷吃素的流失族群以20-29歲、 大學及以上學歷、吃素習慣持續1年至未滿2年的受訪者比率較高；而未來會考慮吃素的潛在族群，則以居住在中彰投、20-29歲的女性受訪者比率較高。因此，未來將針對20-29歲的年輕族群進行提倡，包括找網紅合作推廣吃素，或是開箱素食產品等，吸引年輕族群嘗試吃素。

值得留意的是，有70%民眾不了解所謂「維根」(VEGAN)，但自評目前的營養均衡、整體健康狀況與快樂程度，平均分數為七至八分者占70%。最能引發吃素念頭的人或團體，宗教型公益團體15%最高、其次依序為環保型公益團體、公益型明星藝人等，逾72%無明確意見。主辦單位表示，未來仍將透過媒體宣傳，邀請宗教型或環保型公益團體來提倡、響應蔬食，讓大眾了解「維根」，並帶動吃素的風氣。