素食產品標示不實 6成消費者沒信心

豆腐、香菇都是家中常用的食材，而且分別有「福」、「和和美美」的寓意。 圖／人間福報提供

疫情衝擊，讓更多人開始反思並尋求更健康的飲食方式，疫情期間民眾Google「蔬食食譜」關鍵字，全球搜尋筆數達到歷史新高；現在國內便利商店與超市，也愈來愈容易發現蔬食商品，但大家真的懂得如何選擇素食嗎？根據《人間福報》委由趨勢民調的「國人素食習慣調查」顯示，超過50%的國人選購素食會注意成分標示，但卻有逾63%民眾，不相信市售素食標示。

茹素20多年的營養師謝宜芳說，素食者不信素食標示，多半與衛福部曾公布造假食品排行榜，以「素食摻葷」高居第一有關。2014年，台北市衛生局公布抽驗結果，連著名素食餐廳鈺善閣、蓮香齋、寬心園等知名店家都淪陷，因其所販售的肉排、紅燒排中，被檢出含有牛、雞、魚等動物性成分。

白蘿蔔經數十年醃製，就變成黑色乾癟的「老蘿蔔」，雖然外表不起眼，但極其珍貴。 圖／人間福報提供

事實上，從2011年爆發塑化劑汙染食品事件開始，到2013年的毒醬油、毒澱粉等食品安全問題，包括黑心食用油事件，2014年又爆出餿水油、劣質油事件，緊接著2015年有飲料店驗出茶葉殘留農藥，2017年與2019年，也接連發生芬普尼汙染雞蛋事件。這一連串食安問題，都讓消費者對食品業者產生「不實在」的印象，同時也埋下了「不信任」的危機意識。

自認從未「刻意吃素」，而是比一般人更容易對「葷類食物」過敏的體質，讓她從結婚後就自然走上「少肉多菜」之路，甚至，在先生、一兒一女都傾向「愛吃素」更甚於「愛吃肉」的情況下，因為吃素讓全家感到更為健康、自在，所以他們一家四口，就在不知不覺中成為不吃肉，但可以接受蛋奶、五辛的素食者。

身為營養師，謝宜芳強調，吃素要得到比吃肉更多的好處，除了掌握「營養均衡」原則，懂得看標示、選購安全合宜的食品也很重要。她說，平時除了選購新鮮蔬果，適度穿插冷凍食品，其實才是聰明的選擇。如果一星期只買一次菜，全部都買新鮮蔬果，但卻沒有及時烹煮、食用，反而形成浪費，因為蔬果冷藏過久，營養也會流失。

「玉帶杏鮑菇佐金桔醬」著手，幾個簡單步驟，就上菜！ 圖／人間福報提供

台灣素食人口高達330萬人，素食人口占比世界排名第二，7-ELEVEN看準消費者健康意識抬頭，全球吹起蔬食飲食風潮。2020年起提倡全民蔬食運動，不僅積極布局蔬食，推出蔬菜增量的商品，更延伸至素食類別，持續增加綠色菜單比重，建構友善「輕蔬簡素」生活型態專門店，成功帶動「綠金」業績。

7-ELEVEN瞄準「蔬食」及「素食」兩大客群，首創「素食與蔬食辨識LOGO」，連同是否為素食專用產線生產的資訊，皆全數透明揭露，讓素食客群可依各自需求，透過包裝上的辨識LOGO資訊，進一步選購。

知名保育學者珍古德說：「每一天，我們有三次機會，可以改變世界！」里仁事業行銷經理陳美慈表示，「吃素不只是變健康，更要追求永續。」在眾多永續方案中，「多蔬食」是最容易實踐的減碳永續行動。她強調，里仁持續耕耘蔬食領域逾20年，與合作廠商投入很多人力資源，進行原料與製程的評鑑把關，不但是為消費者飲食安全著想，也希望降低廠商捲入食安問題的風險，給予消費者更安心、便利的蔬食環境。