女友在黑五好市多眼巴巴望著兩層樓高的它 他PO危機照跪求怎勸退

聖誕節腳步接近，各大商場可見不少聖誕應景商品，其中包括每年都會有的聖誕樹。一名男子昨(23) 日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO文，隨文還附上一張女友站在兩層樓高的聖誕樹前的景象，急著向網友跪求該如何勸退女友。

今年好市多黑色購物週推出多項主打優惠商品，讓不少民眾進場補貨。一名男性網友在臉書上PO出一張女友站在一棵高達兩層樓的聖誕樹前不肯走，吵著要買回家，讓他崩潰拍照跪求網友該如何過這一關。

原PO表示，原本今年黑五好市多購物週是不想來的。奈何女友因為零食和棉條沒了非得來，「可是她現在給我站在聖誕樹前面，吵著要帶一棵回家，請問各位我該怎麼辦？」文末還附註「勿相認，很丟臉，拜託了」。

該名女友看中的這款聖誕樹，在好市多官網定價為3萬299元，高為360公分(12呎)。該文PO出後，討論買不買的網友給的建議很兩極，有人認為「這聖誕樹好看是好看，但要組裝跟收納真的是很麻煩」、「別自找麻煩，一年只用得到一次」，「這麼高的聖誕樹除非家裡有庭院或本身就是別墅，不然買了是要放哪裡？」且這麼高的聖誕樹價格不斐，一棵逾3萬的聖誕樹還一年只能用一次。

但也有一些網友PO出家中擺放聖誕樹的情景，表示「好幾年前也買過一顆220公分的聖誕樹，真的很實用又美觀，只是拆裝的時候比較花時間」，建議男網友一定要買下，否則「好市多的聖誕樹每年都在長大，今年不買明年更大棵」；有人打趣要原PO想清楚，「如果你確定每年聖誕節都是跟她過，那你就買唄！」否則下一次聖誕節時搞不好就換人了，不值得。

但有女網友認為買一棵樹就要PO照求救，「原PO應該可以直接被放生了」，也有聰明的女網友幫原PO想出一個浪漫的勸退說法，可以跟望著聖誕節的女友說：「妳跟聖誕樹，我只能帶一個回家，為了妳，我只能忍痛放棄聖誕樹」。不少網友歪樓討論起購物車上的零食和棉條，有人附議該零食餅乾很好吃，「一次買一箱，真的不怕放到過期」，該牌子的棉條也很好用。「置入無感，方便不沾手」。

原PO最後回覆網友告知結果，感恩網友給的建議，「我給她看了」，最後成功勸退女友，順利「拖她回家」，未購入這棵兩層樓高的聖誕樹。