又是人為疏失！ 鐵道局吊卡倒車貪圖方便 侵軌道險釀災

今年4月2日才發生太魯閣號事故，一輛工程車翻入邊坡後侵入正線，遭408次太魯閣號撞上，釀49死、逾200人輕重傷。未料，昨天鐵道局局一輛貨車因為煞車失靈「倒退嚕」，車尾侵入軌道淨空區域，所幸瞭望員即時發現，阻擋即將通過的區間車。

據了解，該事件發生在昨天上午11時許，當時正在進行台南地下化工程，由於一輛貨車倒車、煞車有些失靈，導致車尾有點侵入軌道淨空範圍，好險施作時有派瞭望員，即時發現有狀況，就做警戒。

不過這起「意外」也引發立委重視。立委趙正宇今在立院交委會質詢時，質疑幾乎每個禮拜台鐵都有新聞，到底是要怎麼改善。

對此，交通部長王國材表示，當時是在做南鐵的地盤改良工程，工程所在地就在鐵道附近，工人是運相關設備過去，行駛過程有煞車，所幸瞭望員通知列車不要進來，才未釀成意外。

鐵道局長伍勝元則坦言，是吊卡司機貪圖方便，用倒退的方式靠近施工，「這是不對、錯誤的動作」，由於吊卡煞車有些失靈，導致車尾有點侵入軌道淨空範圍不過還好施工都會設置瞭望員。

趙正宇則是怒批，太魯閣號事故也是「貪圖方便」，今天是沒有發生事情，要是發生事情怎麼辦，標準作業流程到底是在做什麼？一直都沒有看到成果，實在很奇怪耶。

王國材則強調，所有小的事件都是大事件的前兆，已要求他們遵守ＳＯＰ，像是這個吊卡駕駛個人行為，車子不應該和鐵道垂直。