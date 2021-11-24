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台鐵3個月9事故惹議 王國材怒：再有SOP疏失就換人
台鐵近期小事故不斷，包括大山站電力設備故障、蘇澳新站轉轍器故障、宜蘭線福隆=大里鋼軌斷裂事件、台北-松山間電車線故障等事故（事件），短短三個月內，就累積高達九起事故(事件)，引發各界關注，交通部長王國材日前也在內部會議上，嚴厲要求台鐵深切檢討。
王國材今上午在立法院受訪時表示，前天自己把台鐵局運工機電四個處長，以及台鐵局長、鐵道局長等相關人等都找來做徹底討論，自己也看過這些事件，主要一個原因是設備老舊，但其中有一個沒辦法原諒的是人為疏失。
王國材也舉例，例如像是打錯軌道，或是故障車沒有用托運車來托運，這些都違反標準作業程序，因此要求這部分要嚴懲，若是運工機電四個處長，再讓標準作業程序有疏失，一定會把他撤換。
此外，對於基隆捷運爭議，王國材預計本周五將和台北市長柯文哲會面。王國材表示，屆時將會從整個基隆捷運必要性做討論，過去大家有一定共識，希望趕快得到一個共識，讓基隆捷運趕快進行。
至於雙方會面的形式，王國材說，幕僚還在討論中，不過確定會到北市府去。
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