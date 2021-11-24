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不再0航班 華航12月開6航班 王國材：市場需求較重要

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材。記者邱瓊玉／攝影
交通部長王國材。記者邱瓊玉／攝影

隨著國內疫情回穩，疫苗供應充足，帛琉旅遊泡泡退燒，不過這也引發帛琉方不滿，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前接受國內媒體訪問時批評，這個月完全沒有帛琉台灣的航班，中華航空沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這樣的態度正在毒害帛琉市場。為此，華航12月則開6個來回航班因應，被外界視為政治任務。

對此，交通部長王國材今上午受訪時表示，帛琉是一個四季都可以去玩水的地方，本身就是一個非常好的景點，儘管有其防疫要求、成本課題，但他本身就是有吸引力，我們會協助促成泡泡旅遊。

王國材說，下個月的航班部分，華航已經安排六個航班，我們也在討論一月以後的進行，不過最後還是希望市場本身就導致顧客的需求，這比較重要。

帛琉 華航

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