店家售價比iHerb網購價貴5倍 網友哀傷：台灣人被當盤子

近日公告暫停台灣市場營運的iHerb知名保健食品平台，有台灣網友發現iHerb上的保健食品網購價是日前在台灣店家上架的五分之一！讓已無法透過該平台網購的台灣消費者，大呼被當盤子，也質疑為何國外保健食品會課到400%關稅的價格。

有網友在iHerb平台被台灣禁運後，在PTT網站上貼出多張網購價與實體店面價差圖片，酸言「不懂大家為什麼要氣成這樣欸？」、「台美價差不大啊！就算有點價差，那也是因為有內建台灣價值啊！」反諷該平台的保健食品被課以高價的關稅，建議大家「相忍為國」、「不要太不滿」。

該名網友貼出自己常買的「左旋」，在iHerb平台網購一罐180元，台灣店家定價為950元，特價也要780元；另一款的「卵磷脂」，在iHerb平台網購一罐162元，台灣市價則為900元。約是5倍價差。

許多網友對這樣的結果感到氣憤和不滿，質疑：「哪國關稅是400%的啊？」、怎麼執政黨「這點確幸都不給？」、「差太多了吧！台灣人活該當盤子？」「可憐哪，擋人財路」；還有網友說：「你的圖剛好說明一堆人從該平台直接逃漏稅」，不少人也留言提醒消費者，若是保健食品瓶身上沒有中文標示，就有可能是非法逃漏稅商品。

網友透露，不少人知道有這樣巨幅的價差，便從國外進口保健食品再賣給台灣民眾。有忠實消費者說：「我常買那罐鋅更便宜，只要60元」，也有人針對保健食品常有浮誇價格嘲諷：「保健食品本來就是坑人的，坑多坑少有差嗎？」還有傷心的網友說，以為保健食品平常就這個價格，原來網購價竟便宜這麼多，真是讓人心碎。