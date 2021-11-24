今晨低溫13.5！北台偏冷明有雨 下周恐又一強烈冷氣團

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4時20分真實色雲圖顯示，中部以北仍有較多的低雲。中南部因冷空氣抵達較落後，低溫較昨晨略降，北部地區則因冷空氣已略減弱而稍回升。今(24日)晨截至4時56分平地最低溫依序為：嘉義(東區)、新北(瑞芳區)的13.5度；其他地區的平地最低溫：南部(台南後壁區)14.1度，東部(宜蘭三星鄉)13.9度。

吳德榮表示，根據最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(24)日北部雲量稍多，中南部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率。冷空氣漸減弱，白天氣溫略升，夜晚仍偏冷。今日各地區氣溫：北部14至19度，中部14至27度，南部14至28度，東部14至25度。明(25)日冷空氣續減弱，氣溫繼續回升，西晴東偶雨，南方有水氣接近，恆春半島亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周五、六(26、27日)另一股東北季風南下，冷空氣很弱，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，高溫略降，低溫變化不大；西半部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼。下周日，一(28、29日)東北季風減弱，水氣仍多；氣溫逐日回升，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。

吳德榮說，下周二(30日)起另一波冷空氣開始南下，目前模擬的強度與昨天這波相近，但已是8天之後的模擬，理論上有比較大的「不確定性」，且各國模式(歐洲ECMWF、美國GFS⋯)模擬不一致、並持續調整中，故不宜妄下定論，應繼續觀察。