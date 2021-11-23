運具電動化政策仍無目標期程 綠委批交通部應扛責

環保署明年機車補助政策將採「汰舊」、「換新」兩平行方案，立委批評，機車補助政策不斷搖擺，主因是交通部長期逃避規畫「運具電動化」政策及期程，導致其他部會無所適從；環團說，減碳、減空汙應該「棒子蘿蔔一起給」，除了補助獎勵也要加強稽查取締，並加嚴排放標準。

民進黨立委洪申翰表示，環保署機車補助政策不斷搖擺，最重要原因是主責單位交通部對於「運具電動化」始終沒有提出清晰的方向，導致其他部會的配套政策無從依據，交通部應該扛起責任，先訂定目標跟期程，其他部會才能檢視手上的工具資源提供協助，撐起一套堅定而具體的政策。

洪申翰也說，明年取消七期燃油機車補助是好事，但「落日」前預估會出現七期燃油機車「爆量購買潮」，燃油機車業者可能趁勢銷售最後一波，政府應該加強關注。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，「人本交通」最重要的部分其實是減少私人運具，台灣現在機車總量太多，根本不合理，因此淘汰老車是正確的方向，但要想辦法將民眾移轉到大眾交通工具，例如提供半年免費的捷運公車月票讓民眾習慣搭乘，甚至是共享機車票券，這才是減碳的根本之道。

蔡中岳說，除了提供機車汰舊補助以外，環保署也應該加嚴燃油機車的排放標準，並加強取締稽查力道，「棒子蘿蔔一起給」，才能讓減碳、減空汙政策通盤往前走，而不只是爭執補助金額多寡。