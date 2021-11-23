淘汰老舊機車！明年直接發2千元 換購電動機車也補助

環保署去年起推動老車換購七期燃油機車引發爭議，為同時減碳及降空汙，目前正在研議明年補助政策，內部傾向採「平行兩方案」，第一是「汰舊」，淘汰老舊機車可獲2000元，第二是「換新」，淘汰老車並換購電動機車才可獲補助，具體金額尚待定案，預計下月拍板預告。

環保署近兩年首度補助換購七期燃油機車，導致燃油機車數量大幅成長，根據統計，去年共補助換購18萬輛燃油機車、2.8萬輛電動機車，燃油機車補助金額逾9億元，是電動機車的將近七倍，外界批評減碳「大走回頭路」。

過去環保署也曾實施「汰舊」政策，只要淘汰二行程機車就可獲補助，為鼓勵民眾加速淘汰，105年至108年補助金額從1500元遞減至500元，109年才剛退場，如今又「起死回生」。

行政院本周已聽取機車汰舊政策，環保署表示，確定明年起不再補助燃油機車，由於老舊車輛空汙排放比新車高很多，為鼓勵淘汰老車、改善空品，明年只要淘汰民國96年以前老車，就可獲2000元補助，估計全台還有350萬輛，希望藉此減少私人運具、提高大眾交通工具使用。

為加強減碳工作，環保署說，內部也在研議持續給予電動機車汰舊換新的補助，至於金額還在討論當中，尚未定案。

另據指出，經濟部明年將獎勵機車行販賣電動機車可領取「激勵金」，每輛1500元，民眾新購電動機車每輛補助7000元；交通部則維持電動機車免徵汽燃費450元。

但電動機車業者私下表示，這兩年環保署補助政策重挫電動機車市場，去年銷量9萬9000輛，今年恐直接跌破9萬輛大關，明年雖不再補助燃油機車，但淘汰老車領的2000元沒有限定用途，民眾可能直接拿來購買燃油機車，甚至是去年還沒賣完的六期燃油機車，造成的空汙或排碳都會更嚴重。

業者稱，過去單獨淘汰老車補助最多1500元，明年卻高達2000元，跟現行汰舊換購電動機車補助3000元相差無幾，可說是對電動機車相當不友善的政策，短期內汰舊數字會因為補助變得好看，但長期將造成更多民眾使用燃油機車，無法治標也無法治本。