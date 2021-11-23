影／冷空氣發威 氣象專家：下周恐迎強烈大陸冷氣團

冷空氣發威，今晨新北石門區、桃園楊梅區皆出現12.3度低溫。中央氣象局說，是東北季風接近大陸冷氣團等級，明天、後天清晨受到輻射冷卻效應影響，中部以北低溫仍有機會下探13度。周五將再有一波微弱東北季風報到。另有氣象專家示警，下周二恐怕有強烈大陸冷氣團來襲。

氣象局說，今天的冷空氣是較強東北季風接近大陸冷氣團等級，桃園市茶改場、新北市富貴角12.3度，台北站最低溫14.4度，跟上一波台北站13.9度，相去不遠。中部以北普遍都降到13到15度之間。

氣象局說，這波冷空氣估計影響到周四清晨，不過明天開始冷空氣就會減弱，氣溫回升，惟要注意受到輻射冷卻效應影響，明、後兩天清晨中部以北、東北部仍有機會來到13到15度，感受上依舊涼冷。

氣象局說，明天開始白天會回溫，北部高溫20度，到後天回升到23度。中南部則是可以回到27、28度。

氣象局說，下波冷空氣周五報到，一路影響到下周一，不過屬於很弱的東北季風，低溫感受上不明顯，僅北台灣會稍微感受的涼意，夜間清晨17到19度，白天也有21度。降雨則集中在迎風面北部、東半部。

此外，氣象局也提醒，因為南邊有水氣上來，明天、周五中南部山區、恆春半島會有局部短暫雨。

針對氣象專家賈新興在臉書上預告，下周二、三又有一波冷空氣南下，且有機會達到強烈大陸冷氣團的機會，恐成為今年入秋最強冷空氣。對此，氣象局說，月底到12月初確實有一波顯著冷空氣造成的降溫，但強度跟時間點都還要觀察，變動很大。