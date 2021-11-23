童年玩具回憶！打破空間限制的軌道車 嘖嘖募資享優惠

還記得那些年，曾經窩在玩具店盯著軌道車在賽道上盡情奔馳的美好回憶嗎？來自美國的Flynova團隊帶來了世界上最靈活的賽道玩具「開拓者軌道車」，期望透過研發的玩具讓人們脫離虛擬世界，告別科技冷漠，重拾人與人互動的美好。

Flynova團隊繼2019年和2020年陸續推出飛行陀螺和魔幻飛行球，兩代產品於全世界募資超過4,000萬、獲得近20,000人的贊助及好評支持後。這次推出「開拓者軌道車」，打破傳統2D地形限制，無論在垂直的地板還是水平的牆壁上，或者不規則的家具及空間，任何地方都可以架設賽道、產生多種創意組法。

此外，有別於常態軌道車玩具，開拓者軌道車可以在任何角度下運行奔馳，無論是側身、倒立，爬上牆壁，甚至360度風火輪挑戰地心引力，都不會從賽道上掉下，體驗多種刺激的3D冒險快感。同時，也適合大人及小孩一起同樂、增進親子互動，透過組裝賽道和遊戲的過程，爸媽可以觀察孩子的人格特質，培養團隊合作的重要性和邏輯思考的能力。

「Flynova開拓者軌道車」將於11月24日在嘖嘖平台開始募資，限時推出65折超早鳥優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。