從萬丹有機田分離出的微生物 有效提高白菜萵苣產量

農委會高雄區農業改良場研發微生物肥料「貝萊斯芽孢桿菌KHH13液劑」，可增進作物生長並改善土壤微生物相；經技轉授權，日前KHH13微生物肥料產品已正式上市，以其來自屏東縣萬丹鄉有機水稻田土中分離成功，命名為「萬丹菌肥」，目前取得國產微生物肥料推薦品牌，加入農糧署國產微生物肥料補助行列。

高雄區農業改良場表示，很多國家研究，會從有機田土中分離微生物，但卻未必能分離出具有商品價值的微生物；KHH13菌株是高雄場從屏東縣萬丹鄉有機水稻田土中，分離所得的有益微生物。

這款微生物菌具有優異的溶磷活性，兼具溶鉀效果，並可產生分解蛋白、澱粉、纖維及磷脂質等多種酵素，以及產生植物生長激素IAA，可有效增加植物養份利用率及促進生長，因此高雄區農改場進一步將其研發成為微生物肥料。

根據研究人員試驗，在肥效部份，KHH13液劑經測試證實能顯著提升白菜、茼蒿及皺葉萵苣等多種作物的產量。根據網室試驗結果顯示，可提升尼龍白菜鮮重約0.8倍、油菜鮮重約1.9倍、皺葉萵苣鮮重約4.4倍、芹菜鮮重約1.9倍。

此外，KHH13菌株可產生箝鐵物質，與病原微生物競爭，有效改善土壤微生物相，增進作物健康，未來高雄場將持續進行研究，希望進一步發展成為植物保護資材。