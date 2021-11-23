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AI導入醫療 住院也能看見滿山花開和無際海洋

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫療體系總院長張克士說AI導入醫療，病床療育牆可讓病人心情好一點，有利護理人員照顧。圖／員榮提供
員榮醫療體系總院長張克士說AI導入醫療，病床療育牆可讓病人心情好一點，有利護理人員照顧。圖／員榮提供

台灣護理人力吃緊，農業縣人口老化，護理人力荒更嚴重，員榮醫療體系和台南敏惠醫專合作，共組學術研究、產學合作專業團隊，把智慧醫療照護帶進現場；專四生開始實習的前夕，員榮總院長張克士到敏惠醫專說明導入AI人工智慧科技可減少護理人員工作負擔，提升醫療作業效率和正確性。

員榮醫療體系和台南敏惠醫專合作多年，提供獎助學金，每年下學期敏惠專四生到醫療院所實習，也分派學生到員榮醫療體系實習。今天員榮醫療體系表示，張克士前往敏惠醫專，以「智慧醫療在醫院的實踐與發展」為題，談進入AI人工智慧世代後，醫療作業已產生質變。

他說，員榮醫療不斷導入人工智慧，建立A到G的完整布局。A是AI人工智慧的輔助診斷，例如導入通過美、台FDA認證的美國引進Al人工智慧輔助肺癌判讀系統及Al人工智慧腦波輔助憂鬱症判讀；B是用在病人保險的快速理賠Block chain區塊鏈；C是Cloud雲端；D是Data運用大數據；E是E化智慧病房，導入離床警示系統；F是 Fintech 金融科技，導入行動支付；G是5G，結合AR智慧眼鏡用在緊急救護、遠距醫療及國際會診、教學及手術指導等。

E化智慧病房防止病人跌倒，員榮最近率全國之先，在病房設置AR療癒牆，心情低落時可藉由擴增實境，在病房裡看到森林、海洋、天空、星星等景色，增進心靈健康。在救護車上救護人員緊急搶救病患時，不需手持攝像頭，在醫院急診端的醫師可從AR智慧眼鏡和救護人員同步，以第一視角察看病患狀況，並遠程指導救護人員緊急搶救。

張克士表示，在醫藥方面，AI在系統端和醫師端兩度提醒，可提高施用藥物安全性，這些高科技源源導入醫療，讓醫療服務「診斷更精準、病患更安全、流程更友善、就醫更溫馨」，期許未來醫院有人工智慧、也有人情味，就是沒藥水味，醫專學生進入職場，醫院不只找到人力，而是找到人才，凝聚人心提供病人更溫馨的高品質服務。

敏惠醫專 AI 醫師

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