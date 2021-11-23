影／旅客通關新選擇 桃機「One ID系統」今壓力測試

以後民眾從桃園機場出境通關，進入管制區以及登機門時可以有另一種新選擇，就是「One ID臉部辨識系統」。這套將在12月15日試辦的「One ID臉部辨識系統」為桃園機場公司致力運用現代科技，積極提昇機場運作效率與旅客使用經驗，及透過導入生物辨識技術，使得通關、登機流程更為快速，同時減少人員不必要之接觸，強化防疫作為。

為了確保系統運作順暢，桃園機場公司於今日邀集各駐站單位進行系統的壓力測試，12月1至14日安排每日兩航班、並於12月15日起正式試辦。「One ID」試辦作業將持續至明年8月，期能透過實地測試驗證，獲得未來全面推動與智慧化服務之方向。

桃園機場公司總經理但昭璧受訪時表示，經過半年的籌備，今天正式向外發表「One ID臉部辨識系統」就是結合生物特徵和旅客登機以及出境證照、主要的目的希望能簡化出境程序，在這個系統裡面，旅客如果願意參加、使用這樣子的機制，只要在報到櫃台，或者自助報到機上加入測試行列，就可從領登機證一直到正式的登機都不用再取出護照，旅行證件現在只有在移民署的證照查驗櫃檯，才需要依法令規定再拿出來一次，藉由這樣的系統，在疫情期間也可減少接觸式感染，除了方便之外，也有防疫的作用，希望測試都能夠很成功。

但昭璧提到在經過6個月的籌備之後，今天進行的是壓力測試，我們號召機場內100多個工作人員包括航空公司、地勤作業人員、還有我們機場公司的同仁，在個人資料保護方面，我們在這個領域上面做了非常完備的防護，旅客只要完成登機程序，之後，旅客的生物特徵資料就會被永遠的刪除，至於其他旅行證件資料還是在原來的處理範圍。

桃園機場「One ID臉部辨識系統」只需透過鏡頭讀取臉部特徵，就能快速辨識身分通過閘門，減少排隊時間，大幅提升旅客智慧機場使用體驗。疫情期間使用One ID亦有助防疫，除可減少人員間接觸外，透過閘門結合體溫偵測功能，旅客在進入安檢閘門時即可自動量測，一旦體溫超過37.5℃將有紅燈警示落實防疫作為。

對機場營運者與航空公司而言，「One ID臉部辨識系統」將可有效節省人力、降低人為錯誤機率，並提升服務效率。目前旅客於安檢口與登機門的身分識別需仰賴人工查驗護照與登機證，透過臉部辨識技術，將能夠大幅減少此類手續重複性、例行性高的工作量，屆時僅需安排基本人力於現場協助有特殊需求的旅客，讓節省下來的人力可專注於更有價值的業務，為旅客打造更客製化與貼心的服務。

機場公司深知旅客個人資料與機場使用體驗同等重要，因此在打造順暢的通關與登機體驗時，亦全力確保相關個資的安全性。桃園機場「One ID臉部辨識系統」試辦期間採自願性方式，旅客可自行決定是否於報到時建立專屬資料。上述資料僅用於驗證乘客身分與當次登機旅程，並使用封閉型VPN網路進行傳輸，且在班機起飛後自動刪除，避免隱私侵犯與個資外洩。

目前「One ID」試辦作業設置於第二航廈，旅客可在航空公司報到櫃檯、自助報到機或安檢口閘門掃描登機證及護照後，拍攝臉部特徵建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可快速完成身分識別。