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iHerb稱海關查太嚴暫停服務 關務署：未依規定申報

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
深受台灣人喜愛的國外天然健康產品的訂購網站「iHerb」，今天無預警在官網發出公告，表示因台灣海關的新規定及嚴格檢查導致運送延誤，「暫停對台灣的服務」。（翻攝自iHerb網站）
深受台灣人喜愛的國外天然健康產品的訂購網站「iHerb」，今天無預警在官網發出公告，表示因台灣海關的新規定及嚴格檢查導致運送延誤，「暫停對台灣的服務」。（翻攝自iHerb網站）

受國人喜愛的國外天然健康產品訂購網「iHerb」，今無預警在官網公告暫停對台灣服務，表示因台灣海關新規及嚴格檢查導致運送延誤。財政部關務署今表示，規定從未變更，亦與海關加強查緝非洲豬瘟或改善快遞貨物通關環境無關，請業者依規定合法申報，以加速貨物通關。

關務署今說明，進口保健食品因涉及食品或藥品輸入管制規定，依規定應以一般進口報單辦理通關，此規定從未變更，亦與海關加強查緝非洲豬瘟或改善快遞貨物通關環境無關，請業者依規定合法申報，以加速貨物通關。

關務署說明，iHerb銷售商品主要為保健食品，例如維他命、魚油、葡萄糖胺、高蛋白粉等，部分高劑量維他命或品項在國內被列為藥品。屬藥品者，應向主管機關食藥署申請輸入許可後始准放行，民眾可善用食藥署網站「個人輸入自用藥品專區」查詢相關規定，線上申辦「個人自用藥品專案進口」；倘屬健康食品又符合少量自用規定，可以一般申報單申報免證代碼，免辦理食品輸入查驗。

關務署補充說明，台北關10月上旬查獲應以X4（一般進口報單）辦理通關，但報關業者卻以簡易申報單辦理iHerb網購進口健康食品及藥品計6批1萬餘件的通關，大部分貨物因無法補具委任書、商業發票及其他進口必須具備的相關文件（例如主管機關核發之輸入許可證等），經快遞業者申請退運，其中5批已退運出口，剩餘1批2千餘件待退運，僅少數已補正者業以一般報單通關放行。

關務署強調，我國通關十分便捷，業者依規定合法申報，通常均能當日通關放行。呼籲我國快遞或報關業者應告知國外業者我國就是類貨物通關規定，並依規定合法申報以加速貨物通關，避免商品抵達台灣後因無法完成通關而須退運，蒙受損失。

海關 保健食品

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