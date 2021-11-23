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台鐵3個月9事故惹怒王國材 要求深切檢討、依規處罰

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材。聯合報系資料照
交通部長王國材。聯合報系資料照

台鐵近期發生大山站電力設備故障、蘇澳新站轉轍器故障、宜蘭線福隆=大里鋼軌斷裂事件、台北-松山間電車線故障等事故（事件），影響路線上列車的運轉，亦影響旅客通行便利，損及鐵路運輸信心。對此，交通部長王國材在會議上，嚴厲要求台鐵深切檢討，會上也指示依規進行懲處。

交通部說，為免小的事件累積成大事故，王國材格外重視近期三個月台鐵發生的九件事故（事件），亦請政務次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微，以及台鐵運務、工務、電務、機務等四位處長共同出席會議。

會議一開始，王國材說，台鐵近期發生多起事件，令各界質疑螺絲鬆了，要求檢討的聲浪四起，交通部嚴肅看待此課題。他更是嚴厲要求台鐵必須立即提出改善對策。

交通部指出，自0402發生太魯閣號事故後，交通部已責成台鐵局優先進行安全改革，並於每日上午8時50分由局長親自主持高階技術會報，將事故責任制度轉化為品保預防制度，就事故案件及專案改善進度進行追蹤管考，並對前一日異常及當天保安注意事項提出討論。

另外，交通部請台鐵局持續於110年底完成安全管理系統（SMS）建置，以將風險意識及安全文化內化至基層落實執行，形塑安全組織文化。

交通部說，會議經檢討後指示，對於第一線同仁不遵守標準作業程序，導致嚴重事故發生，請台鐵局依規進行懲處，並針對主管人員亦需負起督考不周連帶責任。

針對斷軌的防範部分，交通部要求加速導入科技技術補入台鐵現有人力巡檢機制，並針對物料的檢視及更換周期，務必依照規章辦理。

交通部說，會後已責成胡湘麟持續督導台鐵局就近期三個月事故事件中，就有關規章制度及標準作業程序再深入檢討，務使在過去的錯誤中，找到未來改善契機，避免再次重覆發生。

交通部說，為提供國人安全便利的運輸，交通部責無旁貸，將持續督導臺鐵局就安全管理系統建置落實至基層，並且透過雙重確認機制，防範重大事故事件發生，以提供民眾安全、準時的基本運輸服務。

台鐵 太魯閣 王國材

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