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長時間玩3C產品 小三男童近視一年增3百度

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院眼科部醫師龔偉勛說，近視治療需依照每個孩童不同情況考量。圖/亞洲大學附屬醫院提
亞洲大學附屬醫院眼科部醫師龔偉勛說，近視治療需依照每個孩童不同情況考量。圖/亞洲大學附屬醫院提

一名國小三年級男童愛玩3C產品，近視1年多狂飆300度，家長擔心隨著課業壓力近視會再增加，與醫師討論後，決定透過軟式日拋特殊近視控制片治療，才近視度數獲得控制。

亞洲大學附屬醫院眼科部醫師龔偉勛說，男童長時間玩3C產品，眼睛沒有充分休息，國小二年級時沒有戴眼鏡，但三年級剛開學，上課看不清楚，檢查發現近視度數飆到300度。

他說，男童先嘗試以硬式角膜塑型片治療，但因清洗鏡片時曾多次不小心弄破，且重配硬式角膜塑型片價格高，決定改用軟式日拋近視控制片治療，不但度數獲得控制，且使用上便利許多，能舒適自在參與戶外活動。

龔偉勛說，兒童近視是育兒上最棘手的課題，父母無不希望能透過治療，減緩孩子近視度數加深，臨床上通常會先衛教建立良好用眼習慣，再以長效型散瞳劑治療，研究上證實能有效延緩近視加深，但會伴隨畏光、看近時模糊等問題，對喜歡戶外活動或閱讀的孩子較不方便。

有些家長選擇讓孩子睡覺時戴硬式角膜塑型片，透過夜間配戴時讓角膜弧度改變，不僅白天暫時抵銷原本近視度數，統計長期結果，還可控制近視度數增加。但因使用耐受度不佳、照顧不易，且需根據度數訂製、費用較高昂，令許多家長卻步。

他說，過去經過大型國際研究驗證的近視控制治療，只有上述兩種，近期軟式日拋近視特殊控制片先後通過美國及台灣食藥署許可，於白天配戴，可有效降低近視加深速度，每天用完即丟不必清洗，且鏡片材質為軟式，異物感大幅減少，會依據孩子的近視度數給予鏡片，建議9歲以上的孩童配戴，且需定期回診追蹤，根據度數變化給予下一個療程的鏡片。

他提醒，控制兒童近視的方法多元，並無好壞之分，家長替孩子選擇治療方式時，應綜合參考孩子的眼睛各項條件檢查、生活習慣，經與醫師詳細討論後再做決定。

近視兒童應遵循3010原則，用眼30分鐘、休息10分鐘，看書保持35-40公分距離，每天至少2小時室外活。

近視 醫師

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