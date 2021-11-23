疫後登山潮蜂螫增 過敏性休克打一針可救命
疫情解封後登山出遊人潮增，但野外蜂螫事件也增加，台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文今天說，若引發過敏性休克可能在短短數分鐘內致命，及時注射腎上腺素可救回一命。
台灣災難醫療隊發展協會舉辦記者會，理事長兼衛生福利部桃園醫院急診部災難醫學科主治醫師蕭雅文說，近年氣候變遷，虎頭蜂活動季節出現變化，攻擊性也變強。
蕭雅文提到，近期因疫情趨緩，登山人潮湧入山林，導致蜂螫、紅火蟻叮咬意外事件頻傳，可能引起過敏性休克，先前就曾發生專業捕蜂人員因蜂螫引起過敏性休克，到院前就心跳停止，經急救仍不治身亡的憾事。
蕭雅文表示，過敏性休克是一種嚴重的過敏反應，常見症狀包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛、舌頭或咽喉腫脹、呼吸困難及低血壓等。
蕭雅文說，患者剛開始可能感到喉嚨緊縮、喘不過氣，或是眼前一片黑、臉色蒼白、冒冷汗、站不穩，若沒有及時處置，會導致腦部或心臟缺氧，可能會在數分鐘至半小時內快速惡化，有致命危險。
蜂螫引起的過敏性休克，及時注射腎上腺素堪稱救命針。蕭雅文說，腎上腺素是較強的血管收縮劑，施打後5到10分鐘左右，就會明顯減少咽喉腫脹、讓氣管放鬆擴張。
此外，注射腎上腺素同時可讓血管收縮，提升血壓，有機會阻斷過敏性休克的迅速惡化，爭取更多存活機會。
蕭雅文說，腎上腺素屬於處方用藥，登山隊若要事前準備，必須有隨隊醫護或緊急救護技術員；若是本身有過敏反應體質，也建議可事先請醫師開立處方，隨身攜帶這類過敏性休克隨身急救藥物，以備不時之需。
蕭雅文提醒，若在野外出現皮膚紅疹，伴隨嘔吐、頭暈、喉嚨腫脹、聲音沙啞等症狀，應讓患者維持最舒服的姿勢，打電話向119求救並告知可能是過敏性休克，並盡快施打腎上腺素。
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