罹病無力自主照顧 安寧緩和醫療助退休船員走完一生

一名70多歲的退休船員抽菸多年，因肺氣腫合併支氣管擴張症反覆發作，以及因失智吞嚥退化引發肺炎，且因無力自主照顧而住進護理之家。因為抗生素到後期也起不了作用，家人討論後接受安寧緩和醫療住進安寧病房，日前順利走完人生旅途。

台中醫院家庭醫學科醫師蔡尚儒說，雖然這名退休船員仍反覆發燒與呼吸困難，但在症狀治療與家人陪伴下，並不孤單，並在安寧團隊的安排下，能再次走出病房，到他當船員時住過的鐵皮屋及海邊，滿足人生最後對海的思念。

他說，安寧緩和與其說是一種科別，不如說是一種觀念。對病患而言，安寧緩和不是保守治療，而是改變積極治療的方向。當疾病走到晚期，治癒已經無望時，症狀治療和舒適護理會是首選的積極醫療。

蔡尚儒說，醫師醫治病人和工程師維修設備的概念不同，除了治療患者的醫療處置外，更需要的是人性關懷。生命末期的病人除了生理照護需求外，心理性的支持照護也更為複雜及多變，而這也不單單僅限病人本身，還有家屬的哀傷情緒要考量。

安寧療護的方式除了一般的安寧病房外，其實還包含安寧共同照護、安寧居家護理等範疇，但不管是那一類，安寧療護都不是放任病人等死的消極處置。相反的，它是引導病人和家庭逐步面對死亡的積極介入。

蔡尚儒醫師強調，當醫師建議患者接受安寧緩和療護時，絕對不是放棄患者，而是改變醫療方針，陪患者一起走到最後。

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