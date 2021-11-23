快訊

「聰明又狡猾」槍手從高雄直奔新店 襪包槍丟水溝悠然逃陸

「茶金」劇情悖離史實粉專遭灌爆 公視道歉：未能清楚交代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無人機空域監理研討會首登場 民航局承諾畫設空域

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
無人機管理機制實施即將屆滿兩年，首場針對無人機空域監理機制舉辦的研討會今天登場。圖／民航局提供
無人機管理機制實施即將屆滿兩年，首場針對無人機空域監理機制舉辦的研討會今天登場。圖／民航局提供

無人機管理機制實施即將屆滿兩年，首場針對無人機空域監理機制舉辦的研討會今天登場，交通部民用航空局副局長林俊良在會中宣示，民航局將持續蒐集及研議空域監理機制，在發展產業的同時也打造安全的飛航環境。

「2021 UAS/UTM/ATM與空域監理專業研討會」今天於民航局舉行，邀集相關部會與產學研各界專家共同分享遙控無人機管理與空域監理及未來發展，議題包含「無人載具飛航管理系統整合挑戰」、「空域監理回顧與展望」、「遙控無人機管理新趨勢」。

林俊良於開幕致詞時指出，雖然我國無人機管理發展困難度很高，但我們仍對產業發展應抱持正面態度，此外，無人機飛行可能會造成對民眾的影響，因此要特別重視安全與保安，唯有在安全、效率、便利性及基礎建設完備的前提下，才能讓人民對此產業產生信任。

林俊良並表示，無人機發展需建立在法規面上，產業發展才能產生長遠性及競爭性，期待透過本次研討會能讓產業、學界及民航局間充分交換意見，最後能具體地成為未來實施方向。同時特別提醒操作無人機需事前申請，如有偵測到違規時，其罰責為30萬起跳。

交通部航政司司長何淑萍也提到，在無人機產業的法規上需訂定低度管理，且需符合外界對資安、保安、安全之期待，無人機的出現對大眾運輸的航空器會產生一定的擔憂，因此如何即時掌握無人機動態，在空域管理上是目前發展的重點，期待與會的產、官、學界提供其發展經驗並凝聚共識，共同推動無人機產業的發展。

民航局說，今天的研討會，除了由民航局與產業界代表分別就無人機管理、空域監理、發展及整合參與討論，下午，產業、學界與交通部運研所、民航局等各方與會人士，還將就「無人機UTM技術應用與發展」舉辦座談。

無人機管理機制實施即將屆滿兩年，首場針對無人機空域監理機制舉辦的研討會今天登場。圖／民航局提供
無人機管理機制實施即將屆滿兩年，首場針對無人機空域監理機制舉辦的研討會今天登場。圖／民航局提供

民航局 交通部

延伸閱讀

屏東無人機飛行考照場2期工程 南華國小智慧農業學校

影／「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場 今天啟用

張綱維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

張綱維今表示爭取遠航復照 未來轉型「純貨運」航空

相關新聞

iHerb無預警暫停對台服務 關務署：貨品進口未按規定申報

保健食品電商iHerb宣布，因海關檢查新制及強度，導致貨物通關速度大受影響，將暫停對台灣服務，引發網友一片哀嚎；對此，關...

【單側聽損／下】隱形弱勢遇霸凌 老師：你聽不到？還是不想聽？

社團法人單側聽損協會理事長陳惠琪表示，「我是一位單側聽損兒的媽媽」。陳惠琪的女兒剛出生時，新生兒聽力篩檢沒通過，醫生說：「還有一耳聽得到沒關係」，很放心陪她成長，但2歲時被判定生長遲緩，才緊張尋求協助，各單位都要我們拿出身障手冊，雙耳聾損失55分貝以上才符合身心障礙條件，只有單耳110分貝不符合申請資格，大多數單側聽損孩子要申請身障手冊很困難。從政府資源看單側聽損資源根本是零，單側聽損是隱形的弱勢。

罹病無力自主照顧 安寧緩和醫療助退休船員走完一生

一名70多歲的退休船員抽菸多年，因肺氣腫合併支氣管擴張症反覆發作，以及因失智吞嚥退化引發肺炎，且因無力自主照顧而住進護理...

無人機空域監理研討會首登場 民航局承諾畫設空域

無人機管理機制實施即將屆滿兩年，首場針對無人機空域監理機制舉辦的研討會今天登場，交通部民用航空局副局長林俊良在會中宣示，...

金馬58／《瀑布》、《美國女孩》母女檔爭影后！6大獎項呼聲冠軍出爐

金馬58即將在11月27日登場！攤開入圍名單各有亮點，金鐘視后賈靜雯首度問鼎金馬，同劇的王淨也將一起角逐影后之位，《美國女孩》方郁婷雙料入圍最佳女主角、新演員，當《男人戀愛時》的邱澤及《緝魂》張震將相爭影帝，究竟獎落誰家也備受網友關注！

候野鳥過冬增禽流感病毒傳播率 雲縣撲殺千隻病禽防疫

雲林縣二崙鄉1家肉鵝場，日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺1707隻71日齡病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。