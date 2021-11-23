無人機空域監理研討會首登場 民航局承諾畫設空域

無人機管理機制實施即將屆滿兩年，首場針對無人機空域監理機制舉辦的研討會今天登場，交通部民用航空局副局長林俊良在會中宣示，民航局將持續蒐集及研議空域監理機制，在發展產業的同時也打造安全的飛航環境。

「2021 UAS/UTM/ATM與空域監理專業研討會」今天於民航局舉行，邀集相關部會與產學研各界專家共同分享遙控無人機管理與空域監理及未來發展，議題包含「無人載具飛航管理系統整合挑戰」、「空域監理回顧與展望」、「遙控無人機管理新趨勢」。

林俊良於開幕致詞時指出，雖然我國無人機管理發展困難度很高，但我們仍對產業發展應抱持正面態度，此外，無人機飛行可能會造成對民眾的影響，因此要特別重視安全與保安，唯有在安全、效率、便利性及基礎建設完備的前提下，才能讓人民對此產業產生信任。

林俊良並表示，無人機發展需建立在法規面上，產業發展才能產生長遠性及競爭性，期待透過本次研討會能讓產業、學界及民航局間充分交換意見，最後能具體地成為未來實施方向。同時特別提醒操作無人機需事前申請，如有偵測到違規時，其罰責為30萬起跳。

交通部航政司司長何淑萍也提到，在無人機產業的法規上需訂定低度管理，且需符合外界對資安、保安、安全之期待，無人機的出現對大眾運輸的航空器會產生一定的擔憂，因此如何即時掌握無人機動態，在空域管理上是目前發展的重點，期待與會的產、官、學界提供其發展經驗並凝聚共識，共同推動無人機產業的發展。