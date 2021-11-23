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候野鳥過冬增禽流感病毒傳播率 雲縣撲殺千隻病禽防疫

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉1家肉鵝場日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺病禽。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣二崙鄉1家肉鵝場日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺病禽。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣二崙鄉1家肉鵝場，日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺1707隻71日齡病禽，並啟動環境消毒等各項防疫作為；防疫所表示，冬季是禽流感病毒好發期，呼籲養禽業者務必提高場內各項生物安全措施，有發現禽類不明原因大量死亡，請向所在地公所或縣府通報，避免疫情擴散。

防疫所指出，今年縣內至目前有台西、麥寮、東勢、四湖、崙背、古坑及二崙等12家禽畜場被檢出高病原性禽流感案例，目前調查未發現交叉感染情形，皆為單一個案，主要為呼吸道疾病。

防疫所表示，因國內較少有水禽類飼養在密閉式空間，當有大批家禽聚集在開放場域時，候鳥會飛下來一起覓食，如有帶原的話，感染機率相對高；而雲林縣飼養水禽類的密度以海線鄉鎮較高，因此風險也較大。

防疫所指出，國內從2014年底發生首次高病原性禽流感侵襲，到目前發現攻擊家禽的病原屬於流感病毒，與人類流行性感冒是相當近親的病毒，不排除有人畜共通的傳染可能，目前國內沒有發生相關病例。

縣長張麗善說，今年縣內相較以往，禽流感陽性檢出率大幅下降，且自10月起，縣府相關單位也啟動秋冬強化禽流感防疫措施，包含轄內家禽場健康調查、監測工作及擴大消毒作業等，嚴加防範禽流疫情。

防疫所長廖培志表示，此次檢出新的H5N2亞型高病原性禽流感病毒，由候（野）鳥攜帶傳播機率高，提醒縣內家禽業者，務必提高場內各項生物安全措施，包括採食區加覆圍網或屋頂防鳥、禽場環境清潔消毒、適時調整場內通風保溫設備，及落實門禁管制、人車、場區、器械消毒等工作。

雲林縣二崙鄉1家肉鵝場日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺病禽。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣二崙鄉1家肉鵝場日前被檢出有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府動植物防疫所隨即動員撲殺病禽。記者陳苡葳／翻攝
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禽流感 流感病毒 疫情

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