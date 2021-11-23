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嫁架果樹變芽 退休老師費時15年成功種出爆漿佛利蒙柑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心國中退休老師黃國明種植的佛利蒙柑爆漿又甜如蜜，相當可口。記者簡慧珍／攝影
埔心國中退休老師黃國明種植的佛利蒙柑爆漿又甜如蜜，相當可口。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心國中退休老師黃國明也是柑橘達人，擅用架嫁技術，15年前用一枝美國佛利蒙柑橘的變芽，克服數不清的困難，成功種出20棵「變種」佛利蒙柑，每棵產量一年產量僅100台斤，甜度達15度，粒粒爆漿，產季一到收成消息PO網很快賣到斷貨。

黃國明從嘉義大學園藝系畢業，又到台灣師大生物系進修，55歲退休後致力農耕，起初和父親一起種金棗，為了提高產量到日本靜岡縣取經，用嬰兒奶粉、花生粨當肥料，打出牛奶金棗的知名度，到現在都熱暢。

他表示，佛利蒙柑來自美國佛羅里達州，他到農業試驗所取得種苗，種活後，其中有一棵長出變芽，果實異常甜美，果肉細膩，他用台灣原生柑橘當母株嫁接變芽樹枝，變芽樹枝長大鋸下增長的樹枝繼續嫁接。

「嫁接培育成功的過程並非一帆風順。」黃國明說，佛利蒙柑來到彰化平原，雖然藉由嫁架提高存活率，但果樹本身仍需要適應天氣、土壤，逐漸馴化為適合彰化生長，在這個過程中果樹病死、乾死，每次失敗都案例作為他改良土質、調整栽種方法的依據。

彰化縣埔心鄉是黏質壤土，酸鹼值適中，先前他種芭樂，改種佛利蒙柑之後施用有機肥改善土壤肥度，引進蜜蜂授粉，「剛開始種只開花不結果，原來佛利蒙柑靠蜂媒傳宗接代。」果園周邊吊掛裝有費洛蒙的罐子，不用農藥殺蟲，種出高品質的佛利蒙柑，有員林古早椪柑的風味。

黃國明說，佛利蒙柑產期10月下旬到12月底，這個時間北半球大多數水果還沒採收上市，南半球水果近尾聲，全球水果空窗期對佛利蒙柑極有銷售優勢，他願意和有興趣的民眾分享栽種經驗，把台灣好水果賣到世界各地。

柑橘 美國

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